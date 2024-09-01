«To κόμμα μας έχει κανόνες και καταστατικό. Αν υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι ήρθε η ώρα για μία ακόμα προεδρική εκλογή, μόλις ένα χρόνο μετά την εκλογή μου, μπορούν να θέσουν επίσημα την πρότασή τους στην επερχόμενη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής», δηλώνει στην συνέντευξή του στην Real News ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και προσθέτει: «Καθαρά, ανοικτά, θεσμικά και με πλήρη αιτιολόγηση, γιατί πρωτίστως την εσωστρέφεια την ανακυκλώνει η παραπολιτική και οι περιβόητες "διαρροές", ιδιαίτερα όταν επικυριαρχούν της πραγματικής πολιτικής».

Για τα σενάρια συγχώνευσης των κομμάτων της Κεντροαριστεράς αναφέρει: «Αυτό που διαφαίνεται είναι ένα σχέδιο για ένα νεφελώδες κεντροαριστερό σχήμα-"κουρελού" που φιλοδοξεί να συστεγάσει ηττημένα πολιτικά σχέδια, είτε μιλάμε για το όλον ή ένα τμήμα του (ακόμα και σήμερα σημιτικού) ΠΑΣΟΚ, είτε για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Πρόθυμοι φαίνεται ότι υπάρχουν από όλες τις πλευρές, όπως και πρόθυμοι επιχειρηματικοί κύκλοι, που στηρίζουν μια τέτοια, βολική και ακίνδυνη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αν κάποιοι νομίζουν ότι ένα τέτοιο σχήμα έχει μέλλον, τους καλώ να αναστοχαστούν τι έχει συμβεί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο τα τελευταία χρόνια, για να συνειδητοποιήσουν ότι μια τεχνητή συγκόλληση ετερόκλητων ηττημένων δυνάμεων στη βάση ενός χιλιοπαιγμένου σοσιαλδημοκρατικού σεναρίου δεν θα παράξει τίποτε άλλο παρά νέες ήττες».

Σε ερώτηση «εάν πίσω από τις κινήσεις και την αμφισβήτηση από τους "87" είναι ο Αλέξης Τσίπρας», απαντά: «Θα περίμενα τουλάχιστον από τον Αλέξη Τσίπρα να μην ανέχεται διάφοροι αυτόκλητοι ερμηνευτές του να μιλούν ή να γράφουν υπονοώντας ότι τον εκφράζουν. Όλοι αυτοί συρρικνώνουν το προφίλ του από πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού παράταξης σε αρχηγό ομάδας. Αν θέλει, μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιος για τα τεκτενόμενα στον χώρο μας, χωρίς "κύκλους" και "διαρροές". Καθαρά και ανοικτά, όπως τοποθετήθηκε την ημέρα έναρξης του συνεδρίου μας τον Φεβρουάριο και η τοποθέτησή του απαντήθηκε από το συνεδριακό σώμα».

Για το δικό του σχέδιο αναφέρει: «Πάνω από όλα είμαι στοχοπροσηλωμένος σε ένα επανιδρυτικό σχέδιο για ένα κόμμα σύγχρονο και ανοικτό, που θα δίνει ισχύ στα μέλη και τους φίλους του και θα πορευτεί με βάση ένα ανταγωνιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα ολομέτωπης αντιπαράθεσης με τη Δεξιά. Δεν θα αποκλίνω από αυτόν τον μεγάλο στόχο ανεξαρτήτως κόστους».

Για την αμφισβήτησή του από τον Παύλο Πολάκη αναφέρει: «Στην πολιτική δεν κρίνονται φιλίες, αλλά πολιτικά σχέδια. Όπως προείπα, το κόμμα μας έχει κανόνες και θεσμικές διαδικασίες. Σε αυτές μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταθέσει τις προτάσεις του και να κριθούν από τα συλλογικά όργανα».

Για τις κατηγορίες ότι "παράγει παραπολιτική" απαντά: «Το αν παράγω εγώ παραπολιτική, το κρίνει ο κόσμος, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν γνώση των επιθέσεων που δέχομαι καθημερινά μέσω παραπολιτικών δημοσιευμάτων και διαρροών».

Για τη διαγραφή της Αθηνάς Λινού ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία κίνηση στρατηγικής, πίσω από την διαγραφή της. Ο Παύλος Πολάκης είναι ένα άλλο, ξεχωριστό θέμα. Δεν διεγράφη γιατί κατήγγειλε την κ. Λινού. Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσω στην κ. Λινού ότι τόσο εκείνη, όσο και οι υπόλοιποι βουλευτές - που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον βρίσκονται στην Βουλή, έχοντας δημιουργήσει ένα νέο κόμμα που δεν έχει καμία κοινωνική νομιμοποίηση- είχαν υπογράψει τον κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, συμφωνώντας ρητά πως η έδρα ανήκει στο κόμμα κι όχι στο πρόσωπο».

Για το ενδεχόμενο να αναμετρηθεί ξανά για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακούγονται τα ονόματα των Νικόλα Φαραντούρη, Σωκράτη Φάμελλου, Ρένας Δούρου απαντά: «Σέβομαι τους πάντες, αλλά δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν, καθώς δεν με κρατάει κανένας. Θέλω να κτίσω ένα κόμμα της συλλογικής δημοκρατίας, καινοτόμο και ελκυστικό. Όχι μια αρένα αντιπαράθεσης μεγάλων Εγώ. Αν υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά σχέδια για το κόμμα μας, τη δομή, τη λειτουργία και το πρόγραμμά του, που να δικαιολογούν άλλη μια εσωκομματική εκλογή, ας κατατεθούν».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μάλιστα η ΝΔ προηγείται, απάντησε: «Στόχος μας είναι το κόμμα που ανανεώνουμε εκ βάθρων (έστω και διά πυρός και σιδήρου!) να μπορέσει να απειλήσει και τελικά να γκρεμίσει την ηγεμονία της Δεξιάς. Είναι τιμή μου να ηγούμαι αυτής της μεγάλης και αναγκαίας προσπάθειας που άργησε πολύ και γι αυτό εξελίσσεται με οδύνες και αναταράξεις. Χάσαμε πέντε χρόνια χωρίς ν' αλλάξουμε το κόμμα μας και τα αποτελέσματα ήταν καταδικαστικά. Θα το πράξουμε τώρα με θάρρος, τόλμη και χωρίς να υπολογίζουμε το όποιο πρόσκαιρο πολιτικό κόστος. Κι αυτό διότι μοναδικός μας στόχος είναι να ξανασηκώσουμε στα πόδια της την προοδευτική παράταξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

