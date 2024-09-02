Στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στην Τουρκία η προβολή της σειρά Famagusta στο Netflix αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν διαγράφεται, είναι αποτυπωμένη στην ιστορική μνήμη. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο είναι ένα θέμα το οποίο δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών. Η Ιστορία καταγράφει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η σειρά με τίτλο 'Famagusta', η οποία θα μεταδοθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα, εξυπηρετεί τη μαύρη προπαγάνδα της 'ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Kύπρου' ( Κυπριακή Δημοκρατία) διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα.

Η σειρά αυτή αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τις τιμημένες μνήμες των Τουρκοκυπρίων που σφαγιάστηκαν από ελληνοκυπριακές συμμορίες την περίοδο 1963-74. Τέτοιες μάταιες προσπάθειες να αποτυπωθούν τα γεγονότα διαφορετικά από αυτά που έγιναν, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου. Αποτίουμε φόρο τιμής στους Κύπριους βετεράνους μας και τους ήρωές μας».

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε: «Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι μια σειρά που διαστρεβλώνει την 'Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974' στην Κύπρο και κάνει προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς (Κυπριακή Δημοκρατία) θα μεταδίδεται σε κινηματογραφική πλατφόρμα από τις 20 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η επέμβαση που έφερε την ειρήνη και καθιέρωσε τη δικαιοσύνη στοχοποιείται από την ελληνική προπαγάνδα. Μέσα από αυτήν τη σειρά δεν μπορούν να στοχοποιούνται η 'Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο', ο ηρωικός Τούρκος στρατιώτης, η ειρήνη και η δικαιοσύνη».

Απάντηση έδωσε νωρίτερα και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στις τουρκικές επικρίσεις λέγοντας πως «προφανώς δεν έχουν δει το ντοκιμαντέρ Famagusta».

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την Τουρκική Εισβολή του 1974. Η σειρά στέλνει πολύ σημαντικά μηνύματα. Το έχω παρακολουθήσει και στέλνονται μηνύματα για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού και τις σχέσεις ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων» ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος, σύμφωνα με το philenews.com.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.