Δένδιας: H μετατροπή του ΥΠΕΘΑ σε παραγωγό δύναμη θα έχει θετικά αποτελέσματα

«Το σχέδιο μας για την Αμυντική Βιομηχανία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, τη συνεργασία με ιδιωτικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Έρευνα και Ανάπτυξη, τα οποία θα ενισχύσουν τη δυνατότητα μας να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες και να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες υποδομές. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, καθιστώντας τη χώρα μας ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Άλλωστε, η «Ατζέντα 2030» στοχεύει ακριβώς στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού αμυντικού οικοσυστήματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ασφάλεια», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξη του στο περιοδικό «Ανάπτυξη» του ΕΒΕΑ, αναφερόμενος στο σχέδιο της κυβέρνησης για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και τούτο με αφορμή το γεγονός ότι η συμμετοχή της Αμυντικής Βιομηχανίας στο ΑΕΠ ανέρχεται μόλις στο 0,7%, ενώ οι δαπάνες για την Άμυνα φτάνουν το 3%. «Αυτή η αναντιστοιχία αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση που απαιτεί μια ολοκληρωμένη και στρατηγικά κατευθυνόμενη προσέγγιση για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφορικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω συρρίκνωσης της αμυντικής βιομηχανία, δήλωσε κατηγορηματικώς ότι «δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Η ενίσχυση της συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κρίσιμη για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και η σύναψη συνεργασιών με άλλες χώρες θα ενισχύσουν την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης άμυνας. Σε κάθε διαπραγμάτευση με τους ξένους προμηθευτές ζητάμε πάντα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, τη συμμετοχή των ελληνικών βιομηχανικών εταιρειών», επανέλαβε.

Για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) γνωστοποίησε ότι «την παρούσα χρονική περίοδο έχουν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από μέρους του για την ολοκλήρωση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας του, την ανάπτυξη συνεργασιών και την κατάρτιση του σχεδιασμού του στον τομέα της έρευνας. Η ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός ολοκληρωμένου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Η αποστολή του ΕΛΚΑΚ είναι να παρέχει την αναγκαία χρηματοδότηση, δίνοντας κίνητρο στις εγχώριες επιχειρήσεις και startups να επενδύσουν στην έρευνα, αναπτύσσοντας τις τεχνολογικές τους δυνατότητες και βελτιώνοντας την τεχνογνωσία τους. Διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η ευρύτερη συμμετοχή και η δημιουργική αξιοποίηση του εργατικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας μας, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και η εγχώρια βιομηχανία καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστική», πρόσθεσε.

Σε διεθνές επίπεδο σκοπός του ΕΛΚΑΚ είναι η προσέλκυση πόρων από το εξωτερικό για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, μέσω των διακρατικών σχέσεων και των διαφόρων αμυντικών Οργανισμών που συμμετέχει η χώρα μας. Είναι σημαντικό, ότι μέσω του συγκεκριμένου εγχειρήματος προωθείται η σταδιακή μετατροπή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από αγοραστή εξοπλισμών του εξωτερικού «από το ράφι», σε παραγωγό δύναμη με σημαντική παρουσία στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα αποτελέσματα με αυτή την έμπρακτη αλλαγή νοοτροπίας αναμένεται να είναι εξαιρετικά θετικά όχι μόνο για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, αλλά και για την εθνική μας οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζουμε ήδη Συμπόσιο τον Δεκέμβριο στην Ελλάδα για την Καινοτομία, με τιμώμενη χώρα τη Γαλλία.

Αναφερόμενος στην "Ατζέντα 2030" «τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις» είπε ότι «αποτυπώνει τις στρατηγικές αμυντικές μας προτεραιότητες για την ενίσχυση της στρατιωτικής μας ισχύος σε πέντε βασικούς άξονες:

- Επικαιροποίηση της Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας και αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων,

- Συνέχιση, επιτάχυνση και εξορθολογισμός των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων,

- Ενίσχυση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας,

-Προώθηση της Αμυντικής Διπλωματίας,

-Εκπαίδευση του μόνιμου και εφέδρου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσής του.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «βασική παράμετρος στην οποία βασίστηκε η διαμόρφωση της «Ατζέντας 2030» - εκτός από το επιχειρησιακό σκέλος της - είναι η διασφάλιση ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων κινείται εντός των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δημοσιονομικών περιθωρίων, σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του υστερήματος του Έλληνα φορολογούμενου. Είναι ήδη σε εξέλιξη η σύνταξη της νέας Δομής Δυνάμεων. Έως τις αρχές του επόμενου έτους, όχι μόνο θα έχει κοστολογηθεί σε βάθος 12ετίας όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά επιπλέον θα εξασφαλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η βασική αρχή της διαφάνειας που θα πρέπει να διέπει αποφάσεις που επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό τον προϋπολογισμό της χώρας μας», εκτίμησε περαιτέρω.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, των ελικοπτέρων BLACK HAWK, τη συμμετοχή στη σχεδίαση των Φρεγατών CONSTELLATION και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας. «Με τα μέσα αυτά και πολλά άλλα θωρακίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και περνάνε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ως πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

