Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται, οι συντονισμένοι έλεγχοι από το εξειδικευμένο προσωπικό και τους κτηνιάτρους της Περιφέρειας Αττικής για πέμπτη ημέρα μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος πανώλης των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στον Ασπρόπυργο.

Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί περισσότερα από 2.000 ζώα, με τα δείγματα να είναι σε όλες τις περιπτώσεις αρνητικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών υγειονομικών πρωτοκόλλων, το απόγευμα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η διαδικασία θανάτωσης (νάρκωση και αναίμακτη διαδικασία pithing) και αποτέφρωσης και των 650 ζώων της μονάδας στην οποία είχε βρεθεί το θετικό κρούσμα, με κάθε στάδιο να επιτηρείται από τρία κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Τις επόμενες ώρες, θα έχει ολοκληρωθεί η απολύμανση της μονάδας στον Ασπρόπυργο η οποία είχε τεθεί σε καραντίνα, ενώ διαρκείς παραμένουν οι έλεγχοι σε όλα τα εκτροφεία που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας.

Κατόπιν εντολής του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, στην περιοχή βρίσκονται, από την πρώτη στιγμή, όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας, υπό την αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη.

Ο περιφερειάρχης με δήλωση του ευχαριστεί, το σύνολο των υπαλλήλων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής για την "υποδειγματική δουλειά και την προσφορά τους όλες αυτές τις ημέρες και τους κτηνοτρόφους μας για την υπομονή και την άψογη συνεργασία τους: και προσθέτει "Από την πρώτη στιγμή, κινηθήκαμε άμεσα μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία, αναβαθμίζοντας τα μέτρα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε την ιχνηλάτηση στις ζώνες των τριών και δέκα χιλιομέτρων, όπως ακριβώς προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία, με το εξειδικευμένο προσωπικό των υπηρεσιών μας να βρίσκεται αδιαλείπτως στο πεδίο -δίνοντας μάχη πρωτίστως με τον χρόνο- προκειμένου να περιορίσουμε τη νόσο. Σε αυτή τη φάση, χάρη στα άμεσα αντανακλαστικά και τα αυστηρά, αναγκαία όμως, μέτρα που λάβαμε, φαίνεται ότι καταφέραμε να προλάβουμε τη διασπορά. Ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε. Οι έλεγχοι είναι διαρκείς και σχολαστικοί σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες και θα συνεχιστούν όλο το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή είναι απολύτως ασφαλές».

