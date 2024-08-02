Κασσελάκης: Θέλει θράσος να είσαι Άδωνις Γεωργιάδης

« Θέλει μεγάλο θράσος να μιλάς για χρωστούμενα σε υπαλλήλους άλλου κόμματος, την ώρα που ανακοινώνεται ότι το χρέος του κόμματός σου, της ΝΔ, εκτοξεύτηκε στα 488 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 52 εκατ. ευρώ», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Κι όμως, ο ακροδεξιός αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός διάλυσης της Υγείας εργαλειοποιεί μία ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και σ' εμένα προσωπικά», σημειώνει και συνεχίζει:

«Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Και στο τέλος κάθε μήνα που κάνουμε ό,τι μπορούμε, που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας, έχουμε για ένα μόνο τη συνείδησή μας καθαρή: ότι δεν είμαστε ΝΔ, ότι δεν έχουμε μισό δισ. χρέη στις πλάτες του ελληνικού λαού».

«Έχω μιλήσει αναλυτικά για την οικονομική κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Κι ενώ ο κ. Γεωργιάδης ξέρει ότι αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει ανάλογα με το αν είμαι στην Αθήνα ή σε ολιγοήμερες διακοπές, κι ενώ ξέρει ότι έχω δώσει ως ιδιώτης στον ΣΥΡΙΖΑ το ανώτερο ποσό που μου επιτρέπει ο νόμος, παρόλα αυτά δε διστάζει να κομματικοποιήσει ένα ζήτημα επιβίωσης εργαζομένων», τονίζει ο Στ. Κασσελάκης, σχολιάζοντας:

«Πραγματικά, θέλει μεγάλο θράσος να είσαι 'Αδωνις Γεωργιάδης».

«Όμως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. 'Αλλοι πολιτικοί αρχηγοί υπερδιπλασιάζουν τα χρέη του κόμματός τους στην πλάτη των πολιτών, και άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα τηρώντας τη νομιμότητα. 'Αλλοι πολιτικοί αρχηγοί παίρνουν επίδομα ακόμα και ως… αγρότες, και άλλοι θα εύχονταν ο νόμος να τους επέτρεπε να εισφέρουν περισσότερα χρήματα στο κόμμα τους», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

