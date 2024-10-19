Κασσελάκης: Είμαι και πάλι υποψήφιος πρόεδρος - Γιατί δεν με αφήνουν να χάσω;

«Είμαι και πάλι υποψήφιος πρόεδρος» διαμηνύει Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα, η οποία προκάλεσε την αντίδραση της πλειοψηφίας.



«Εσείς θα αποφασίσετε εάν θέλετε να υπάρξει άρση εμπιστοσύνης στην προεδρία μου ή όχι και ακόμα και όταν ακυρώσετε την απόφαση της ΚΕ, θα παω σε εκλογές μέσα στο χρονοδιάγραμμα για αναβάπτιση από τη βάση. Όποιος σας λέει ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει στο συνέδριο, λέει εν γνώσει του ψέματα» ξεκαθαρίζει, μιλώντας σε ψηφοφόρους του.



«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να τελειώσει, με αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μέσα σε κλειστά δωμάτια, χωρίς πραγματική απαρτία, χωρίς πλειοψηφία» τονίζει στο μήνυμά του.



«Γιατί δεν με αφήνουν να χάσω; Γιατί; Αφήστε μας να χάσουμε εάν δεν φοβάστε» σημειώνει ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε διατεταγμένη υπηρεσία για τη διάλυση του κόμματος ο Κασσελάκης»

«Η σιωπή και η μη διάψευση δημοσιεύματων σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Κασσελάκης θέλει να εξαϋλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ έχει ενοικιάσει γραφεία 1.500m2, επιβεβαιώνει την αλήθεια και των δημοσιευμάτων και των προθέσεων του έκπτωτου κ. Κασσελάκη», αναφέρουν από πλευράς τους στελέχη της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Στη σχετική διαρροή τους υποστηρίζουν πως «επιβεβαιώνει ότι ο κ. Κασσελάκης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων που επιθυμούν την διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση της χώρας».

«Θα παρακολουθούμε τα έκτροπα για την ίδρυση του κόμματος Κασσελάκη και τον κατήφορο που θα φτάσει και στην δημόσια στήριξη της ΝΔ. Το έχει ξανακάνει "άλλωστε"…» σημειώνουν.

«Σενάρια επιστημονικής φαντασίας»

«Στην απεγνωσμένη τους προσπάθεια να βγάλουν τον Στέφανο Κασσελάκη από την κούρσα της διεκδίκησης της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι αναφέρονται σε ένα δήθεν σχέδιο του κ. Κασσελάκη να «εξαΰλωσει τον ΣΥΡΙΖΑ προτού φτιάξει νέο κόμμα». Μάλιστα έσπευσαν να … καταγράψουν και αντιδράσεις πάνω στο απόλυτο ψέμα» απαντούν κύκλοι προσκείμενοι στον κ. Κασσελάκη.



«Σενάρια επιστημονικής φαντασίας, που δεν αξίζουν ούτε διάψευσης. Τη ρευστοποίηση επιζητούν εκείνοι που καταπατούν το καταστατικό του κόμματος. Αντιθέτως, ο Στέφανος Κασσελάκης περιοδεύει - για μία ακόμη φορά - σε ολόκληρη την Ελλάδα μαζί με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να κρατήσει ενωμένο το κόμμα».



«Η αφοσίωσή του στην ενδυνάμωση και στον εκσυγχρονισμό του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αμετάβλητη, όπως και ο στόχος του να προασπίσει τις αρχές του κόμματος» καταλήγουν.



