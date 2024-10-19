Τον στόχο του «να φέρει τα μέλη του κόμματος σε κεντρική θέση στην πολιτική διαδικασία» σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συζήτηση που είχε χθες το βράδυ σε δείπνο με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Έδεσσα. Κατά την ίδια ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ένα κόμμα που θα δώσει δύναμη και φωνή στην κοινωνία.

Μιλώντας για τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών, τόνισε ότι είναι θεμελιώδεις πυλώνες της κοινωνίας, μεταφέροντας γνώσεις και αξίες στους νέους, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του εκπαιδευτικού συστήματος, με έμφαση στην καινοτομία, την επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση των δασκάλων. Πρόσθεσε ότι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών αποτελεί απλή αλλά καθοριστική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ισχυρής και ενωμένης κοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

