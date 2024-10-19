Σε τροχιά ψηφιοποίησης μπαίνουν τα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία θα συνομιλούν την ίδια «ψηφιακή γλώσσα», δηλαδή θα έρθουν στο ίδιο ψηφιακό επίπεδο και θα διαλειτουργούν μεταξύ τους, ώστε οι γιατροί ανεξάρτητα από την περιοχή, την πόλη, το νομό που βρίσκονται να έχουν πρόσβαση στον εθνικό ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενή χωρίς ο ίδιος να υποχρεώνεται να προσκομίζει κάθε φορά τον έγχαρτο φάκελο με τις εξετάσεις του. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του έργου «Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων - Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων & υποδομών νοσοκομείων» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Όπως τόνισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «η ενδυνάμωση κρίσιμων τομέων της καθημερινότητας, όπως η υγεία, έχει τεθεί ως κυβερνητική προτεραιότητα από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε αυτό το πεδίο. Αναπτύσσοντας ψηφιακές υποδομές και εφαρμογές ενισχύουμε την υγειονομική περίθαλψη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στόχος μας είναι το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας να «επικοινωνούν», τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον εθνικό ιατρικό φάκελο, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και οποιαδήποτε άλλη δομή του υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σημαντικές προεκτάσεις πέραν ενός πιο αποτελεσματικού τρόπου οργάνωσης. Αναλογιστείτε πόσο θα διευκολυνθεί ο πολίτης αν έχει άμεσα διαθέσιμη όλη την πληροφορία που σχετίζεται με την υγεία του στο κινητό του, χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάει φακέλους με έγχαρτες εξετάσεις, αν ο θεράπων ιατρός έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, πόση γραφειοκρατία καταργούμε. Ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργούμε οριζοντίως για τη δημόσια διοίκηση και αξιοποιούμε την τεχνολογία έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητας του».

Να διευκρινίσουμε ότι με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των νοσοκομείων όλα τα δεδομένα σχετικά με το ιατρικό ιστορικό μας (όπως για παράδειγμα διαγνωστικές εξετάσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, ακτινολογικές εικόνες) θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή myHealth App με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται διαρκώς ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας του ασθενούς.

Ειδικότερα, το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού των νοσοκομείων της χώρας προσβλέπει στην προώθηση της ψηφιακής ετοιμότητας των ελληνικών νοσοκομείων ώστε κάθε μονάδα να είναι σε θέση να καλύψει το εθνικό επίπεδο αναφοράς ψηφιακής ετοιμότητας (National Digital Readiness Baseline), το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων και υποδομών, ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε δομής. Μάλιστα, έως το 2025 θα επιτρέπει στους γιατρούς να περάσουν από τους έντυπους φακέλους ασθενών σε πλήρη ψηφιακά αρχεία ασθενών.

Επίσης, προβλέπεται μια σειρά οριζόντιων παρεμβάσεων που θα αφορούν στην βασική επιχειρησιακή λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και στη λειτουργία τρίτων φορέων σχετικών με τον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να διαλειτουργήσουν μεταξύ τους, με τον εθνικό ιατρικό φάκελο, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και με οποιαδήποτε άλλη δομή του υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας πρόκειται για την αναπτυχθούν υποδομές και εφαρμογές, αλλά και να υιοθετηθούν οι κατάλληλες βιώσιμες λύσεις ψηφιακής υγείας που θα αποτρέψουν, εντοπίζουν αλλά και αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες επιδημίες και πανδημίες (δηλ. COVID-19). Να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 111.600.000 ευρώ και βρίσκεται σε φάση έγκρισης Σχεδίων Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.