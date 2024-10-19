Μωραϊτης- ΣΚΑΪ: Για Γκλέτσο, Ζαχαριάδη, Γεροβασίλη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Κασσελάκη

«Ο ρόλος της επιτροπής δεοντολογίας σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να είναι ο θεματοφύλακας του καταστατικού. Τις δύσκολες μέρες και ώρες που έχουμε μπροστά μας, αυτό θα πρέπει να υποστηρίξει η επιτροπή δεοντολογίας, ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «οι Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Θάνος Μωραϊτης, με αφορμή την παραπομπή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή δεοντολογίας.

Επίσης, ο κ. Μωραϊτης σημείωσε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ «έχει δημιουργηθεί ένα τοξικό κλίμα, ένα κλίμα που δεν μας τιμάει. Έχει απογοητεύσει τα μέλη και τη βάση μας», τονίζοντας ότι «έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι αυτοί, οι οποίοι εμπνεύστηκαν, οργάνωσαν και υλοποίησαν μία εκτροπή χωρίς κανένα προηγούμενο».

«Έχουμε μία μαύρη σελίδα στον ΣΥΡΙΖΑ, μία μαύρη σελίδα στην αριστερά και στην προοδευτική παράταξη. Όλοι αυτοί που εμπνεύστηκαν όλα αυτά, αυτοί που θέλουν την ρευστοποίηση και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν πρόκειται να τους περάσει γιατί απέναντί τους έχουν την κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε

Εκτίμησε επίσης ότι« δεν θα φύγει κανένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ βγαίνοντας από το Συνέδριο και την εκλογή προέδρου θα πιάσει ξανά το νήμα της ιστορίας, της αλλαγής. Και με τον παλμό της κοινωνίας που θα προσπαθήσουμε να ταυτιστούμε, θα διαμορφώσουμε τους όρους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει».

Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης, ο κ. Μωραϊτης απάντησε ότι θα είναι, ενώ όσον αφορά μία πιθανή αναβολή του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε: «Δεν θα τολμήσει κανείς να συνεχιστούν οι μεθοδεύσεις. Και αυτοί που εισηγούνταν ή ήθελαν την αναβολή, δεν μπορούν να το σηκώσουν στην πλάτη τους απέναντι στην κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει αύριο το πρωί να τελειώσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν»

