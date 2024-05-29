Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Τρίτη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και πρoστασία, στεγαστική συνδρομή», το οποίο είχε παρουσιαστεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στις αρχές του 2024.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 46 διατάξεις, θεσπίζει, καταρχάς, την ίδρυση Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών με βασική στόχευση τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν η κρατική αρωγή να πορεύεται αρμονικά και συμπληρωματικά με την ιδιωτική ασφάλιση στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση. Προς την αυτή κατεύθυνση, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου διάταξη για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.000.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών και δη έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

Παράλληλα, με τις διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που τροποποιούν και εμπλουτίζουν το ν. 4797/2021, που αφορά το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, σε συνέχεια των στοχευμένων παρεμβάσεων που έχουν θεσπιστεί μέχρι τώρα. Πρόκειται, ειδικότερα, για διατάξεις περί κρατικής αρωγής που αφορούν την επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα αγροτών, την οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπές ρυθμίσεις ως προς τις τελευταίες, ώστε να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις επιχορήγησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4797/2021, να εξασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, να διευρύνεται στοχευμένα το πεδίο εφαρμογής και να είναι ευχερέστερη η διαδικασία επιχορήγησης.

Επίσης, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τη στεγαστική συνδρομή, αλλά και τη διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά από μία φυσική καταστροφή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εισάγεται διάταξη περί παροχής ειδικής στεγαστικής συνδρομής, ήτοι παροχής δυνατότητας στους δικαιούχους ανακατασκευής οικίας να λάβουν – κατόπιν ανάθεσης της κατασκευής ή/και εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία – συμβατική ή προκατασκευασμένη οικία συγκεκριμένων προδιαγραφών με σκοπό την ταχύτερη σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία στέγασή τους. Περαιτέρω, δίδεται με έτερη διάταξη η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες προσωρινώς ακατάλληλων κτιρίων εντός κατολισθαίνουσας ή επαπειλούμενης περιοχής να απεγκλωβιστούν από την κατάσταση αναμονής που βρίσκονται για να την επισκευή των κτιρίων τους μέχρι τώρα. Τέλος, εισάγεται ρύθμιση για την εγκατάσταση υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις αεροθόλων αθλητικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης πληγέντων.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, επίσης, διάταξη με την οποία εισάγεται η δυνατότητα διορισμού Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης, ο οποίος θα είναι κατά περίπτωση επιφορτισμένος με το έργο της παρακολούθησης των έργων και δράσεων του σχεδίου αποκατάστασης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων περιοχών μετά από το ισχυρό πλήγμα από φυσική καταστροφή και την προώθηση ενός κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της περιοχής.

Τέλος, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται μία σειρά από σημαντικές και κομβικές παρεμβάσεις στη διάρθρωση των υπηρεσιών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές οργανωτικές και εν γένει διοικητικής φύσεως διατάξεις που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η κλιματική κρίση.

