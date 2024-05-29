Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με πολυμελή αντιπροσωπεία του Chicago Council on Global Affairs, στην οποία συμμετείχε ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου ελληνοαμερικανικής ηγεσίας (HALC), Endy Zemenides.

Στο πλαίσιο αυτό συνομίλησαν για την έξοδο της χώρας από την κρίση, τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, καθώς και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή που εδραιώθηκε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τα μέλη του Συμβουλίου αναφέρθηκαν στην επίσκεψη Τσίπρα στο Σικάγο τον Οκτώβριο 2017, στην ομιλία του στο Chicago Council, καθώς και στην επένδυση της Cinespace Studios στην Ελλάδα σε συνέχεια της επίσκεψης και του νόμου για κινηματογραφικές παραγωγές που θέσπισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, συνομίλησαν για τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς και για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στο Όσλο για να συμμετάσχει στην Πολιτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.