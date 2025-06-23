Εξώδικο προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο απέστειλε μέσω του συνηγόρου του ο πρόεδρος του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας», Στέφανος Κασσελάκης.

Η νομική αυτή κίνηση έρχεται μετά από δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, στις 20 Ιουνίου 2025, όπου χαρακτήρισε τον κ. Κασσελάκη ως «επιχειρηματία πρόεδρο με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Στην εξώδικη δήλωση επισημαίνεται πως οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι αναληθείς, συκοφαντικοί και προσβλητικοί, πλήττοντας την τιμή και την υπόληψη του κ. Κασσελάκη. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι δηλώσεις υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής κριτικής, καθώς δεν αφορούν θέσεις ή πολιτικές δράσεις, αλλά στοχεύουν στην προσωπική απαξίωση του προέδρου.

Ο κ. Κασσελάκης καλεί τον κ. Μαρκόπουλο να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του ή να προβεί σε δημόσια ανάκληση μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το «Κίνημα Δημοκρατίας» επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ενώπιον των Δικαστηρίων.



