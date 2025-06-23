Σε μεγάλη άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού στο Νότιο Ιόνιο, συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, βρέθηκε στο πλευρό των πληρωμάτων, συνομιλώντας μαζί τους, δίνοντας κατευθύνσεις και ενθαρρύνοντας το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Δείτε το βίντεο:

Τα πλάνα από την άσκηση αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο την υψηλή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των πληρωμάτων.

Ο Υπουργός περιέγραψε την άσκηση ως μια σημαντική εμπειρία, τονίζοντας: «Είδα τον στόλο απλωμένο στο Νότιο Ιόνιο και παρακολούθησα εκτοξεύσεις βλημάτων. Είμαι υπερήφανος που βλέπω το Πολεμικό Ναυτικό να εισέρχεται στη νέα εποχή. Οι νέες μονάδες που θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται στο τέλος αυτού του έτους θα σας δώσουν νέες δυνατότητες. Όσες μονάδες και αν αποκτήσουμε, ο κύριος πολλαπλασιαστής ισχύος είστε εσείς, οι άνδρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού. Είμαι περήφανος για σας και, εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες για τη σιγουριά που μας εμπνέετε».

Παρατήρησε επίσης την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως η χρήση drones σε στόχους, επισημαίνοντας πως αυτό αποδεικνύει πως το Πολεμικό Ναυτικό έχει ήδη μπει στη νέα εποχή, με τη στρατηγική «Ατζέντα 2030» να έχει στέρεες βάσεις πριν από την παραλαβή των νέων μονάδων.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας «η ελληνική κοινωνία, μπορεί να βασίζεται στο Πολεμικό Ναυτικό που προστατεύει τις ελληνικές θάλασσες και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

