Αντιπαράθεση Μαρκόπουλου με Κασσελάκη για ένα λάθος σε απομαγνητοφώνηση συνέντευξης

Αντιπαράθεση, με αφορμή ένα λάθος σε υπότιτλο δημοσιογραφικού site, προκλήθηκε μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ στην Β’ Πειραιά΄, Δημήτρη Μαρκόπουλου και του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη, με τους δυο πολιτικούς να απειλούν ο ένας τον άλλον με αγωγές.

Το επίμαχο λάθος έγινε στην απομαγνητοφώνηση όσων είπε σε εκπομπή της ΕΡΤ ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε κάποια στιγμή τη λέξη «μπίζνες» μιλώντας για τον Στ. Κασσελάκη. Ωστόσο, στην ανάρτηση δημοσιογραφικού site, η λέξη «μπίζνες» από λάθος σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, αντικαταστάθηκε με τη λέξη «μίζες».

Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Κασσελάκη που σε ανάρτησή του στο «Χ» ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Γκρίζες ζώνες έχει δημιουργήσει μόνο η παράταξη του Μαρκόπουλου, η ΝΔ. Στα νησιά του Αιγαίου με τα θαλάσσια πάρκα, έξω από την Κάσο με το καλώδιο, νότια της Κρήτης, ως και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά. Μίλησε όμως και για μίζες. Για να τελειώνουμε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαι ο μόνος πολιτικός που δεν έχω πάρει ούτε 1 ευρώ από το Δημόσιο. Που δεν έχω πάρει ούτε 1 ευρώ από το κόμμα μου. Το αντίθετο. Έχω κάνει στο κόμμα μου τη μέγιστη δωρεά που ορίζει ο νόμος. Κάτι που ΔΕΝ έχει κάνει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίζες να ψάξει να βρει στην παράταξή του. Στη ΝΔ που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Στο κόμμα που κυβερνάει τη μισή περίοδο της Μεταπολίτευσης. Στο κόμμα των σκανδάλων. Εκεί που ο ανιψιός του Predator αγκαλιάζεται με τα «εργασιακά δικαιώματα» της Blue Skies. Αν ο Μαρκόπουλος θέλει να ξανακάνει το πιστό σκυλί του Μητσοτάκη όπως το έκανε στην επιτροπή-πλυντήριο για τα Τέμπη, να προετοιμαστεί. Θα κληθεί να το κάνει και στα δικαστήρια».

Σήμερα με συκοφάντησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο πρόεδρος της επιτροπής-πλυντήριο για το έγκλημα των Τεμπών.

Αυτός που ειρωνευόταν τους συγγενείς των θυμάτων, που έλεγε ότι η επιτροπή ήταν «γουρλίδικη» γιατί οι μισοί βουλευτές της ΝΔ που συμμετείχαν σε αυτή έγιναν υπουργοί.



Για… pic.twitter.com/8Xrx3qHInx

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 20, 2025

Η ανάρτηση Κασσελάκη προκάλεσε την αντίδραση του Δ. Μαρκόπουλου που απάντησε μέσω «Χ»:

«Απίστευτος προπέτης @skasselakis. Επειδή είδε έναν λάθος υπότιτλο σε site που τη λέξη «business» που – όντως είπα, την μπέρδεψε με «μίζες», δίχως καν να ακούσει το απόσπασμα της ΕΡΤ έσπευσε να απειλήσει με μηνύσεις. Ξεπέζεψε Στεφάν. Και προσοχή γιατί και εγώ κάνω ενίοτε αγωγές».

Στην απάντηση του βουλευτή της ΝΔ ανταπάντησε εκ νέου ο κ. Κασσελάκης, γράφοντας: «Το «μίζες» ήταν «business» τελικά. Δεν φταίει ο ίδιος. Φταίνε τα παιδιά του «Ελλάδα24». Η ειδησεογραφική συνέχεια της «Ομάδας Αλήθειας». Αυτό είναι το ήθος τους. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Να γίνει κατανοητό. Περιμένω να ανακαλέσει και τις «γκρίζες ζώνες» ή να δώσει άμεσα στοιχεία στη δημοσιότητα για τις «γκρίζες business» μου. Αλλιώς θα κληθεί να το κάνει στα δικαστήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

