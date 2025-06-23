Την κατάσταση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωση του πρώην υπουργού Νίκου Χριστοδουλάκη για τις επιλογές την περίοδο του 1ου μνημονίου, σχολίασε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γερουλάνος επεσήμανε πως «στην πρώτη γραμμή το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ανθρώπους που κοιτάνε μπροστά με μόνο σκοπό να δουν πώς το κόμμα θα απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα».

«Η δική μας δουλειά είναι να βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και να απαντάμε σε αυτά. Για το σήμερα και για το μέλλον. Οποιαδήποτε αναφορά στο παρελθόν δεν έχει κανένα νόημα, είναι δουλειά των ιστορικών και θα πρέπει αν αφήσουμε αυτούς να την κάνουν», όπως δήλωσε και προσέθεσε λέγοντας:

«Έχω την άποψή μου, αλλά αν αρχίσουμε ο καθένας να λέει την άποψή του, τότε αντί να μιλάμε για το αύριο της κοινωνίας θα μιλάμε για το χθες το δικό μας και αυτό βεβαίως για ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία είναι αυτοκτονικό».

