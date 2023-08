Κασσελάκης από Χανιά: «Αν μου δώσετε τη δύναμη θα λέω τα πράγματα ντρέτα!» (βίντεο) Πολιτική 17:16, 30.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ξέρω πολύ καλά ότι έχω πολλά να αποδείξω και αυτό θα κάνω» δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ