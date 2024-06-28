Την είδηση ότι εντοπίστηκε το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών σχολιάζει, με ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως σημειώνει ο κ. Κασσελάκης, «16 μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, τη μονταζιέρα και το μπάζωμα, βρέθηκε το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας, σε οικόπεδο ιδιώτη!».

«Τα πειστήρια του εγκλήματος βρίσκονται διασκορπισμένα ακόμα και τώρα σε οικόπεδα ιδιωτών και όχι στα χέρια των ανακριτικών αρχών», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Πώς αλήθεια μεταφέρθηκε; Ποιος έδωσε την εντολή; Επιτέλους δώστε απαντήσεις! Μας οφείλετε την αλήθεια, ανόθευτη και αμοντάριστη».

