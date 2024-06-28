ΠΑΣΟΚ: Ελαφρύ προβάδισμα Χάρη Δούκα έναντι Νίκου Ανδρουλάκη σε δημοσκόπηση

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview που διενεργήθηκε για λογαριασμό της POLITIC, εφτά στους δέκα θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει εκλογή νέου προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την απόδοση στις ευρωεκλογές.

Με βραχεία κεφαλή προηγείται ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας με ποσοστό 21,5%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό 20,9%. Τρίτο κατατάσσουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τον Παύλο Γερουλάνο (18,4%) ο οποίος έχει και αυτός ταχθεί υπέρ της άμεσης εκλογής ηγεσίας από τη βάση.

Η έρευνα μέτρησε και την υποψηφιότητα του Μανώλη Χριστοδουλάκη (13,7%), καθώς αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια αυτής. Δεδομένου ότι ο κ. Χριστοδουλάκης εξέφρασε την στήριξή του στην υποψηφιότητα Δούκα για την ηγεσία του κόμματος, η απόσυρση της υποψηφιότητάς του ευνοεί αυτή του κ. Δούκα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα ποιος διεκδικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι περισσότεροι (38%) απάντησαν ότι «κανείς» από τους υποψήφιους, ενώ μεταξύ των διπόλων, το «Μητσοτάκης - Δούκας» είναι το πιο υπολογίσιμο (18,3%).

Μετά τον Χάρη Δούκα, μεγαλύτερη απειλή αποτελεί μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του κ. Γερουλάνου (10,4%). Τρίτος έρχεται ο Ν. Ανδρουλάκης (7,4%).

Δείτε αναλυτικά τις καρτέλες της έρευνας:

