Για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μίλησε το στέλεχος του κόμματος, Κώστας Σκανδαλίδης επισημαίνοντας πως το κόμμα θα πρέπει να κάνει μια σοβαρή επανεκκίνηση.

«Έγιναν 2 μεγάλα βήματα. Επί Φώφης Γεννηματά πήγαμε από το 4% στο 8%. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη από το 8% πήγαμε στο 13%» διευκρίνισε ο κ. Σκανδαλίδης μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» επισημαίνοντας ότι το κόμμα πρέπει τώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και για να γίνει αυτό θα πρέπει οι ψηφοφόροι να έρθουν ξανά στην κάλπη.

Όσον αφορά το πότε θα πρέπει να στηθούν οι εσωκομματικές κάλπες ο κ. Σκανδαλίδης απάντησε το φθινόπωρο ώστε να υπάρξει χρόνος για να γίνει μια επανεκκίνηση.

Σχετικά με την πιθανή υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα κι αν πρόκειται για μια βιαστική απόφαση ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι « ο καθένας έχει την δική του τακτική και στρατηγική».

Ο ίδιος ωστόσο επισήμανε ότι δεν έχει ξεχωρίσει κάποιον υποψήφιο.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για πρόσωπα. Με ενδιαφέρει να είναι και 3 και 4 υποψήφιοι να μαζευτεί 300.000 κόσμος στην κάλπη και να εγγυηθεί ο νέος πρόεδρος ότι αυτοί οι 300.000 θα είναι στο προσκήνιο της πολιτικής».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμα ότι «πρέπει να αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης για τη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων» και υπογράμμισε ότι το θέμα είναι να φτιαχτεί ένας φορέας που να γίνει πλειοψηφικός στη βάση του.

Παράλληλα, ο κ. Σκανδαλίδης υποστήριξε πως »προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης έχει ευθύνη για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απαραίτητο να είναι στη βουλή ενώ για τον ίδιο είπε πως είναι ένας στρατιώτης της παράταξης για την ενότητά της και την πορεία της.







