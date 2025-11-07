Στα σενάρια περί δημιουργίας πολιτικού κόμματος, τα οποία έχει επανειλημμένα αναφέρει ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, απάντησε εκ νέου η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στην τραγωδία των Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι «η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά», ξεκαθαρίζοντας πως στηρίζει και ενθαρρύνει «τη μεγαλειώδη κοινωνική αντίδραση στο σάπιο πολιτικό σύστημα. Αυτήν στηρίζω και την ενισχύω».

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω για τέτοια πράγματα, έχω τοποθετηθεί σχετικά. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στο Kontra, απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια.

Αναφερόμενη στη γνωριμία της με τον κ. Καραχάλιο, εξήγησε ότι τον γνώρισε μέσω κοινού γνωστού και δεν είχε καμία επίγνωση της ιδιότητάς του ως συμβούλου των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. «Πραγματικά με εκπλήσσει αφού υπάρχει αυτή η προϊστορία του και στηρίζει αυτό το κομμάτι, με εκπλήσσει για ποιον λόγο ήθελε να βρεθεί μαζί μου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι καθημερινά λαμβάνει χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης από πολίτες που την ενθαρρύνουν να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Όπως είπε, η απάντησή της ήταν και είναι πάντα η ίδια: «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την προσπάθεια. Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Μένω σε αυτό σταθερή. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου».

Μιλώντας για τη μνήμη της Μάρθης, εξέφρασε την ελπίδα πως η κοινωνική αφύπνιση που έχει προκύψει θα οδηγήσει τελικά σε κάθαρση.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις προσπάθειες υπονόμευσης του έργου της. «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματάει».

Πηγή: skai.gr

