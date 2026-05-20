Ειρωνικά απάντησε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος σε όσα έγραψε εναντίον του μέσω ανάρτησής της η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αναρωτήθηκε γιατί οι αρχές δεν προχώρησαν στη σύλληψή του μετά τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια και ο κ Αυγερινός εις βάρος του.

«Μαρία μου, κορίτσι μου, ηρέμησε... Πού να εμφανιστώ; Εδώ είμαι! Παντού είμαι!» έγραψε σε μεταμεσονύκτια ώρα ο κ. Καραχάλιος.

Στην ίδια ανάρτηση αναρωτιέται: «Τι έχεις πάθει μαζί μου; Φαντασίωση είναι; Εμμονή είναι; Ψύχωση είναι; Πρόσεξε μην γυρίσεις στα παλιά... Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη!»

Ο Νίκος Καραχάλιος κλείνει την ανάρτησή μου με τρία υστερόγραφα:

ΥΓ1. Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στην Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες...

ΥΓ2. Αυτόν τον Θανάση (σ.σ. Αυγερινό), που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε;

ΥΓ3. Μην κατηγορείτε άδικα ΚΑΙ τους αστυνομικούς.

Θα τους χρειαστείτε μια μέρα...

Μαρια μου,

κοριτσι μου ηρεμησε..

Που να εμφανιστω?

Εδω ειμαι!

Παντου ειμαι!

Τι εχεις παθει μαζι μου?

-Φαντασιωση ειναι?

-Εμμονη ειναι?

-Ψυχωση ειναι?

Προσεξε μην γυρισεις στα παλια..

Εχεις αγωνα αυριο στη Θεσσαλονικη!

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

(Τις μαζεψες τις υπογραφες ή ακομη;)

Κ αν… https://t.co/ZD6XFM0f0U — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 20, 2026

Η κα Καρυστιανού χθες, λίγο πριν την εκπνοή του αυτοφώρου σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η ίδια και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, για συκοφαντική δυσφήμιση, έκανε μια ανάρτηση αναφορικά με το γεγονός ότι ο επικοινωνιολόγος δεν έχει ακόμη συλληφθεί από τις Αρχές.

Στην ίδια ανάρτηση η κα Καρυστιανού κάνει αναφορά και στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μάκρης, διερωτώμενη γιατί δεν τον έχουν ακόμη συλλάβει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, αφήνοντας υπόνοιες ότι το «σύστημα» του παρέχει κάλυψη.

Σημειώνεται ότι η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου έγινε για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός; Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του; Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές; Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά! Μα ποιούς νομίζει ότι κοροϊδεύει; ´Έχετε μια ώρα ακόμη…»

Πηγή: skai.gr

