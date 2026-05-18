Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σχολίασε ο Νίκος Καραχάλιος τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες Κυριακή στο Κολωνάκι, κατά τη διαδικασία συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του υπό σύσταση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην παρουσία του δημοσιογράφου και επί χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού - ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει ρόλο εκπροσώπου του νέου πολιτικού φορέα - ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Στη συνέχεια, εκτίμησε ότι «η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος βρέθηκε στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι προκειμένου να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.

Ο Νίκος Καραχάλιος χαρακτήρισε τον συνταξιούχο τραπεζικό ως «τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος», παραθέτοντας παράλληλα παλαιότερες αναρτήσεις του και αποδίδοντάς του χαρακτηρισμούς όπως «φιλοχουντικός», «θρησκόληπτος» και «αντιεβραίος».

«Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Καραχάλιος.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..»

pic.twitter.com/xcaeQyNAjm — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026

Πηγή: skai.gr

