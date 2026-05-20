Πώς «διαβάζουν» στην Τουρκία την απομάκρυνση των Patriot και την αποστολή Mirage στην Κάρπαθο

Η Τουρκία ασχολείται με το μέλλον των Patriot σε Κάρπαθο και Έβρο, ενώ σχολιάζεται και η εγκατάσταση μαχητικών Mirage στο ακριτικό νησί, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Οι Έλληνες είχαν ισχυριστεί πως εγκαταστάθηκαν για προστασία από το Ιράν»

Το Haber Global ανέφερε: «H Eλλάδα αποσύρει τις συστοιχίες των Patriot που είχε μεταφέρει στην Κάρπαθο και στον Έβρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ελληνικού Τύπου, η απόφαση ελήφθη στο ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

» Η Ελλάδα είχε εγκαταστήσει του Patriot στην Κάρπαθο, μετά τις επιθέσεις που έκανε το Ιράν με drone εναντίον της Κύπρου. Είχε υποστηρίξει πως αυτή η ενέργεια είχε γίνει ως μέτρο προστασίας για τις πιθανές βαλλιστικές επιθέσεις του Ιράν. Kαι για τον Έβρο υπήρχε ο ισχυρισμός πως μεταφέρθηκαν εκεί για την προστασία της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο οι συστοιχίες των Patriot μετά την εγκατάσταση τους, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Η Άγκυρα είχε αντιδράσει έντονα στην εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο, διότι αυτό σημαίνει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο».

CNN TURK: «Η Ελλάδα επέλεξε την ειρήνη;»

«Η Άγκυρα διαβάζει την κίνηση αυτή ως βήμα μείωσης της κρίσης» αναφέρει το CNN αναφορικά με την απομάκρυνση των Patriot από την Κάρπαθο, ενώ για την εγκατάσταση των Mirage λέει ότι αποτελεί αντιφατικό μήνυμα της Αθήνας.

Αντίδραση στην Τουρκία για την αποστολή των Mirage στην Κάρπαθο

Αντιπολίτευση: Η Ελλάδα με την αποστολή μαχητικών στην Κάρπαθο παραβιάζει τις συνθήκες

Γιανκί Μπαγτζιόγλου, αντιπρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Η Κάρπαθος έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, σύμφωνα με τη Συνθήκη των Παρισίων. Η ανάπτυξη δύο μαχητικών αεροσκαφών αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα με τέτοιου είδους σταδιακές και παράνομες ενέργειες συνεχίζει τις προσπάθειές της να υπονομεύσει τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων. Η Ελλάδα θα πρέπει να προειδοποιηθεί για αυτές τις πρακτικές, οι οποίες είναι αντίθετες με το πνεύμα της καλής γειτονίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Kerpe Adası Paris Anlaşması gereği Gayri Askeri Statü’ye sahiptir.



2 savaş uçağı konuşlandırılması uluslararası hukukun açık ihlalidir.



Yunanistan bu tip kademeli gayri hukuki girişimlerle Lozan ve Paris Anlaşmaları’nı aşındırma gayretlerine devam etmektedir.



İyi komşuluğa ve… https://t.co/pxzk2ihw19 — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) May 19, 2026

Πηγή: skai.gr

