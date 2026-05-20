Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το πρωί της Τετάρτης συνάντηση με τον CEO της Euroleague Τσους Μπουένο, ενόψει του Final 4 που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη διοργάνωση «ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα», σημειώνοντας ότι εκατομμύρια φίλαθλοι σε περισσότερες από 200 χώρες θα παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στην ελληνική πρωτεύουσα, υπογραμμίζοντας την ευκαιρία ανάδειξης της πόλης διεθνώς.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, φιλάθλους και εκπροσώπους των ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Great meeting with Chus Bueno ahead of the EuroLeague F4 coming to Athens. A major event for Greece, with millions of fans watching across more than 200 countries. We look forward to welcoming athletes, supporters, media and to showcasing Athens’ hospitality, dynamism and energy. pic.twitter.com/YkY1k8NgE8 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2026

Πηγή: skai.gr

