«Να αναδείξουμε τη φιλοξενία της Αθήνας»: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague για το Final 4

Χαρακτήρισε τη διοργάνωση «σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα», σημειώνοντας ότι εκατομμύρια φίλαθλοι σε πάνω από 200 χώρες θα παρακολουθήσουν τους αγώνες

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το πρωί της Τετάρτης συνάντηση με τον CEO της Euroleague Τσους Μπουένο, ενόψει του Final 4 που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη διοργάνωση «ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα», σημειώνοντας ότι εκατομμύρια φίλαθλοι σε περισσότερες από 200 χώρες θα παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στην ελληνική πρωτεύουσα, υπογραμμίζοντας την ευκαιρία ανάδειξης της πόλης διεθνώς.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, φιλάθλους και εκπροσώπους των ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Euroleague Final 4
