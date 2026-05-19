Για συκοφαντική δυσφήμηση μέσω των δημόσιων ισχυρισμών του κατηγορούν τον Νίκο Καραχάλιο η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, οι οποίοι μετέβησαν σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων του πρώην γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, στις οποίες έκανε λόγο για «εντολή Μόσχας» πίσω από τη διαδικασία ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των δύο πλευρών.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης η Μαρία Καρυστιανού μαζί με τον Θανάση Αυγερινό κατέθεσαν τη μήνυση, κάνοντας λόγο για ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να αποδείξει τους ισχυρισμούς του περί υποτιθέμενης «εντολής» για την ίδρυση κόμματος, την οποία – όπως ανέφερε σε χθεσινές δημόσιες τοποθετήσεις του – φέρεται να μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού. Σε διαφορετική περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμηση.

Παράλληλα, στη μήνυση επισημαίνεται ότι το χρονικό όριο του αυτοφώρου για ενδεχόμενη σύλληψη εκπνέει στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ καταγράφονται αιχμές προς την ΕΛΑΣ σχετικά με το αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες εντοπισμού του, καθώς και επικριτικά σχόλια προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

«Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για άμεση ίδρυση του κόμματος»

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Καραχάλιος, με ανάρτησή του στο Χ, είχε αναφερθεί στα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Κολωνάκι σχετικά με τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του υπό σύσταση πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε – με αναφορά στον δημοσιογράφο και επί χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα Θανάση Αυγερινό – ότι «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Στη συνέχεια σχολίασε ότι «η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου», ενώ παρέθεσε αναφορά στον Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για να καταθέσει υπογραφή υπέρ της ιδρυτικής διακήρυξης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Καραχάλιος είχε σχολιάσει αναρτήσεις του εν λόγω προσώπου, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνο: Φιλοχουντικός, Θρησκόληπτος, Αντιεβραίος», ενώ κατέληγε ότι «ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης…»

Όλη η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..»

ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Ανοιξανε+σας περιμενουνε..!

Η Καρυστιανου δεχτηκε εντολη απο τη Μοσχα/Αυγερινο να προχωρησει αμεσα στην ιδρυση κομματος

Η επισπευση ανοιξε

τις πορτες του φρενοκομειου!

Για να μαζεψουν 200 υπογραφες (που δεν ειχαν αφου μεχρι χθες τους εδιωχναν… pic.twitter.com/xcaeQyNAjm — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.