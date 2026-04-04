Την πρόθεσή του να μην είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής ανακοίνωσε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, το όνομα του οποίου βρίσκεται στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν παραιτείται και θα εξαντλήσει τη θητεία του.

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής. Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές», ανακοίνωσε ο κ. Καραμανλής.

Η ανακοίνωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά την έλευση στη Βουλή της δικογραφίας με τα 11 ονόματα βουλευτών για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί άρση βουλευτικής ασυλίας.

Χτες το πρωί ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους οι Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, τα ονόματα των οποίων επίσης αναφέρονται στη δικογραφία.

Τη Μεγάλη Τρίτη στις 10 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών.

Πηγή: skai.gr

