ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα βόδια από τα Τρίκαλα και οι διάλογοι Παπακώστα – Μελά

Στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες από τα τέλη του 2021 της βουλευτή Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά, που αφορούν την περίπτωση κτηνοτρόφου που είχε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας που έχει στην κατοχή του ο ΣΚΑΪ, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος είχε κάνει διόρθωση στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων σε σχέση με τα βόδια που είχε και του έβγαζε μια ποινή.

Ο κτηνοτρόφος δεν πληρώθηκε με τον κ. Μελά να απορεί λέγοντας πως «είχαμε συνεννοηθεί να πάει σε μια συνεννόηση με τον κτηνίατρο εκεί των Τρικάλων… θα του μείωνε το ποσοστό (σσ. των θηλυκών ζώων, για τα οποία είχε δηλώσει μεγαλύτερο αριθμό από τον πραγματικό), για να μπορέσει να μην έχει την κύρωση».

Ακολούθησε τηλεφωνική κλήση της κ. Παπακώστα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία του ανέφερε:

«Η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, ο κ. (…) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε που φαίνεται ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο (…) Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι για πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%».

Ο κ. Μελάς τής απάντησε ότι θα το κοιτάξει και πρόσθεσε: «Δηλαδή εσύ επωφελείσαι σ' έναν καλό σου ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά, μόνο εκτέθηκα (…) Απλά να ξέρει πόσο έχεις εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι και αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν με τίποτα».

Ο κτηνοτρόφος φέρεται να διέγραψε από το χειρόγραφο μητρώο του και την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων περισσότερα από 40 βοοειδή, μία μέρα μετά την ειδοποίηση ότι θα γίνει έλεγχος στη μονάδα του.

Στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται πως ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος ήταν μεταξύ παραγωγών που δανείζονταν και μετέφεραν ζώα «όταν ενημερώνονται ότι επίκειται έλεγχος».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπολογίζει ότι ο ίδιος για τα έτη 2021-2024 είχε λάβεις επιδοτήσεις που δεν δικαιούταν, συνολικού ύψους 142.249 ευρώ – ποσό άνω του ορίου για το κακούργημα.

«Η αλλοίωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων που ανέχθηκε και μεθόδευσε με τη βουλευτή ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρήγαγε άμεσα και παράνομα οικονομικά αποτελέσματα», αναφέρει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αναλυτικά οι διάλογοι Παπακώστα - Μελά (24/8/2021)

Μελάς: Ποιος είναι;

Παπακώστα: Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων.

Παπακώστα: Η διαδικασία από τα Τρίκαλα για την υπόθεση του ... σε συνεννόηση με τον ... (κτηνίατρο) έχει ολοκληρωθεί.

Μελάς: Το γνωρίζω.

Παπακώστα: Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως είχαμε πει θα πρέπει να το δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς ε δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς; Θέλετε να σας υπενθυμίσω εγώ;

Μελάς: Δεν χρειάζεται. Πριν από την πληρωμή που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου θα πάρουμε το αρχείο από την κτηνιατρική βάση οπότε εφόσον ενημερώθηκε θα λάβουν την καινούρια εικόνα.

Διάλογοι μεταξύ Παπακώστα – Μελά (27/9/2021)

Παπακώστα: Ο … δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα.

Ακολουθεί κλήση του κ. Μελλά προς υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που της ζητά να διερευνηθεί τι έχει γίνει με τον συγκεκριμένο παραγωγό.

Υπάλληλος: Αυτός ο ... από ό,τι βλέπω, δεν πληρώνεται για τα βόδια του, αυτός ήταν σε ειδικό επιτόπιο έλεγχο μετά από καταγγελία και έχει διαφορά ζωικού κεφαλαίου… Δεν βλέπω καμία διόρθωση, καμία θεραπεία και δεν πληρώνεται, έχει ποσοστό υπέρβασης άνω του δύο τα εκατό.

Μελάς: Είχαμε συνεννοηθεί να πάει στον εμμμ, εε, σε μια συνεννόηση με τον κτηνίατρο εκεί… των Τρικάλων… θα του μείωνε το ποσοστό… Για να, για να μπορέσει να μην έχει την κύρωση.

Υπάλληλος: Εγώ δεν βλέπω καμία μεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο.

Μελάς: Έχουν μιλήσει με τον ... (κτηνίατρο) και έχει συμφωνήσει να του μειώσει τα επιλέξιμα ζώα μετά τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου.

Υπάλληλος: Αυτό που βλέπω είναι ότι βρέθηκε να έχει διαφορά σε 12 ζώα με το ποσοστό υπέρβασης να ξεπερνά το 20% γι' αυτό δεν πληρώθηκε.

Ακολουθεί νέο τηλεφώνημα του κ. Μελά με την κ. Παπακώστα:

Μελάς: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι' αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε.

Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο ... (κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον ... Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Μελάς: Θα το δω και εγώ.

Παπακώστα: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.

Μελάς: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος ... (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.

Μελάς: Θα το κοιτάξουμε . Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης … και υπάρχει… η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί ε πολύ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εε, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… Από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.

Έπειτα, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή ενισχύσεων του Οργανισμού, ο οποίος του απάντησε: «Μωρέ αυτός με τη βάση το έφτιαξε, με την καταγγελία που υπάρχουν πρακτικά και τέτοια τι θα πούμε; Ότι πήγε, αυτός μας δήλωσε ξαφνικά, γιατί είναι σε, το πρόβλημα είναι, ότι είναι σε καταγγελία, δηλαδή ότι αυτός δήλωσε 70 του βρήκανε 58 και μετά πήγε και έφτιαξε τη βάση και τα κατέβασε στα 58; Δηλαδή αν αυτός που τον κατήγγειλε μάθει ότι πληρώθηκε τι θα πούμε εμείς μετά;».

Η επιδότηση των «37» από τις Σέρρες και η εμπλοκή του ονόματος του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας υπάρχει μια συνομιλία από την 11η Σεπτεμβρίου 2021 ανάμεσα στον κ. Μελά και συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, που αφορά σε ικανοποίηση αιτήματος που φέρεται να διατύπωσε ο βουλευτής Σερρών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής, σύμφωνα με τα έγγραφα ζητά να καταβληθεί επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 37 παραγωγούς των Σερρών, τις αιτήσεις των οποίων είχε προηγουμένως απορρίψει ο ίδιος ο Οργανισμός.

Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρει η δικογραφία:

