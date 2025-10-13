Το δικό της σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα έκανε η Λιάνα Κανέλλη, με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού στη σαββατιάτικη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών περί «σοκ εντιμότητας».

«Εγώ θα θυμάμαι το ότι έκλεισε τράπεζες, έκλεισε την έννοια "Αριστερά", έκλεισε την έννοια "νέος", έκλεισε την έννοια "καινούργιος", έκλεισε την έννοια "καινούργιος δεινόσαυρος" και έρχεται τώρα να μπει στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ των ανθρώπων που πούλησε», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Και κατέληξε λέγοντας:

«Εγώ στην ιδέα ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας από τον Τσίπρα, ανατριχιάζω πιο πολύ από την ιδέα ότι θα μου την πέσει ο Νετανιάχου αυτήν τη στιγμή για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο: πας και ψηφίζεις ΟΧΙ, σου βγαίνει ΝΑΙ και αφού σου βγει ΝΑΙ έρχεται και ένα τρίτο Μνημόνιο το οποίο ήταν αριστερό και υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών μου και των εγγονιών μου γαι τα επόμενα 100 χρόνια. Αν εσείς βλέπετε κάτι νέο σε αυτό, εγώ τα δεινοσαυράκια προτιμώ να τα κρατήσω σε κάτι μικρά που έχει ο γιος μου όταν έπαιζε».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

