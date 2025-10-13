Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των υπολοίπων κομμάτων, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM, με την εκτίμηση ψήφου να δίνει στο κυβερνών κόμμα 28,6%.

Ακολουθεί, με διαφορά 13,2 μονάδων, το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 15,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 11,5%. Πιο πίσω έρχονται το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,4%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 13,2% και την Ελληνική Λύση με 9,9%. Στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ με 7,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 4,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,4%, το ΜεΡΑ25 με 2,1% και η Νέα Αριστερά με 1,5%.

Η έρευνα καταγράφει επίσης χαμηλές προσδοκίες των πολιτών για νέα πολιτικά εγχειρήματα. Συγκεκριμένα, το 74,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα δεν θα κάλυπτε το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ μόνο 23,9% εκφράζει αντίθετη άποψη. Αντίστοιχα, για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, το 78,1% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι», και μόλις 19,8% «ναι» ή «μάλλον ναι».

Τέλος, στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα που θα ίδρυε ο Αλέξης Τσίπρας, το 78,4% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου πιθανό», ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για ένα ενδεχόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά.

