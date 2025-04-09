Κ. Τσιάρας: Πρόκληση για την Ελλάδα οι δασμοί - Διάλογος με ΗΠΑ, ίσως δούμε συνεργασίες με άλλα κράτη

Για την επίδραση των δασμών και της κλιματικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και τα αγροτικά προϊόντα μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Τσιάρας, στο 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 9 έως τις 12 Απριλίου.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η κλιματική κρίση μαζί με τους δασμούς επηρεάζουν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αγροτών.

Όσον αφορά τους δασμούς, ανέφερε ότι επηρεάζουν συνολικά την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα, καθώς χτυπούν τα εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα. Πρόσθεσε πως πρόκειται για μία τεράστια πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για τον πρωτογενή, όσο και για τον δευτερογενή τομέα, και ότι πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις.

Για την επίδραση των δασμών στη χώρα μας ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι υπάρχει πλήθος αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως οι ελιές, το ελαιόλαδο, το κρασί και η φέτα που επηρεάζονται, αλλά εκτίμησε ότι θα υπάρξουν στο μέλλον ειδικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε περίπτωση που διακοπούν οι εισαγωγές από την Ελλάδα και από άλλα μεσογειακά κράτη, δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της Αμερικής. Κατά συνέπεια, αναμένεται να ακολουθήσει ένα διάστημα διαλόγου με τις ΗΠΑ.

Εκτός, όμως, από τις ΗΠΑ, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγωγών σε άλλες χώρες, όπως η Ινδία, η Μέση Ανατολή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τονίζοντας ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο, δεδομένου ότι ζούμε σε μία ελεύθερη οικονομία.

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισήμανε ότι πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός των πολιτικών, καθώς είναι η τέλεια ευκαιρία να παράγει τα δικά της προϊόντα και να στηριχτεί στις δικές της αγορές. Έτσι, θα σταματήσουν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες τροφίμων που η Γηραιά Ήπειρος έχει σε αφθονία.

Για την κρατική στήριξη έναντι της κλιματικής κρίσης, τόνισε πως από τον ΕΛΓΑ έχουν δοθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, παρότι ο οργανισμός δεν έχει λάβει ακόμη τα μισά, ενώ προσωπικό του στοίχημα αποτελεί και η σωστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, τόνισε ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 1980 σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε αρνητικά τους αγρότες, αλλά παραμένει πρόβλημα το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο και πρωτοβουλία για αγροτικά παραγωγικά προϊόντα.

Σχετικά με το μέλλον των χρηματοδοτήσεων των αγροτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανησυχία, αλλά η χώρα μας θα πρέπει να είναι έτοιμη με προτάσεις όταν κληθεί να συζητήσει το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Ευρώπης και τον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

