Την ανάγκη συναίνεσης για την αντιμετώπιση εθνικών τραγωδιών επισήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στην ομιλία του κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή. «Απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους λέγοντας ότι μία ακόμη ευκαιρία, που θα μας έδινε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι το πολιτικό σύστημα έχει κινηθεί στην κατεύθυνση της ωριμότητας και της αποδοχής – ή, πολύ περισσότερο, της αναγνώρισης των προβλημάτων που, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, άφησαν να επωαστούν – χάνεται ακριβώς με πρωτοβουλία των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης», είπε αρχικά και τόνισε ότι η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία διεξάγεται «στη σκιά ενός τόσο τραγικού γεγονότος». Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέφρασε τη λύπη του διότι αντί να αναζητηθεί «μια βάση συμφωνίας, συναίνεσης και ομοφωνίας των πολιτικών κομμάτων», η συζήτηση λαμβάνει χαρακτήρα αντιπαράθεσης.

«Αισθάνομαι πολύ άβολα προσωπικά να συμμετέχω σε μια συζήτηση που γίνεται στη σκιά ενός τόσο τραγικού γεγονότος, γιατί αυτό που οφείλουμε όλοι μας, με τον σεβασμό που πρέπει να δείξουμε στη μνήμη των 57 αθώων παιδιών και στον πόνο των δικών τους ανθρώπων, είναι να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κοινοβουλευτική πρακτική», υπογράμμισε.

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο

Ο Υπουργός τόνισε ότι η πρόταση δυσπιστίας κατατέθηκε «απλά και μόνο για να δημιουργηθεί ένας λόγος συζήτησης» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον ανθρώπινο πόνο.

«Αντί να καθόμαστε να δούμε με σοβαρό τρόπο ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία και ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν για να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στους σιδηροδρόμους και στις συγκοινωνίες, αναλωνόμαστε σε μια αντιπαράθεση για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Είναι σαν να μην έχει διδαχθεί τίποτα η αντιπολίτευση από το πρόσφατο παρελθόν μας», σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε με νόημα ότι «όλοι όσοι ερχόμαστε σε αυτό το βήμα και επιχειρηματολογούμε με μια συγκεκριμένη λογική περί όλων αυτών, νομίζω ότι το μόνο που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα».

«Η Ελλάδα έπαψε να είναι ο παρίας της Ευρώπης»

Ο κ. Τσιάρας εξήρε το κυβερνητικό έργο, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα έπαψε να είναι ο παρίας της Ευρώπης» και ότι «η χώρα έχει θωρακίσει τα σύνορά της, έχει προσελκύσει επενδύσεις και αξιοποιεί πόρους που ξεπερνούν τα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης», ενώ αναφέρθηκε στη διασφάλιση 19,3 δισ. ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη, «με προσωπική πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ασκώντας κριτική στην τακτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι «αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί ξανά να βρεθεί σε αυτό το ρεύμα που ζήσαμε πριν από μερικά χρόνια, που κάποιοι διαδήλωναν και τελικά η πατρίδα μας βρέθηκε κάπου αλλού, είναι μια εξέλιξη την οποία η ίδια η κοινωνία δεν θα αφήσει να συμβεί».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «σε μια δημοκρατία, ο ρόλος της Δικαιοσύνης είναι εξόχως σημαντικός» και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αμφισβητούν τη λειτουργία της. «Αν θεωρείτε ότι με τόση μεγάλη ευκολία κόμματα που βρέθηκαν σε κυβερνητικές θέσεις ευθύνης μπορούν να αμφισβητούν τον ρόλο και την παρουσία της Δικαιοσύνης, τότε προφανώς μιλάμε για μια δημοκρατία με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά», είπε, απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει παράξει «ένα πολύ σημαντικό έργο» και έχει δημιουργήσει «μια σταθερότητα στη χώρα που έλειπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Διαβεβαίωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει την απάντηση που αναμένει η κοινωνία: «Αύριο το βράδυ, σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει την απάντηση που η κοινωνία περιμένει».

