Μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ψευδών κριτικών στο διαδίκτυο, ζητάει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ερωτά την Κομισιόν πως θα διασφαλίσει ότι οι δημοσιευμένες κριτικές προέρχονται από καταναλωτές που έχουν πράγματι κάνει χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος καθώς και πως θα αντιμετωπίσει την πώληση και αγορά τέτοιων κριτικών.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι «οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο σε αξιολογήσεις και κριτικές άλλων καταναλωτών όταν αγοράζουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία».

Ωστόσο, περίπου ένας στους δύο καταναλωτές αναφέρει ότι δεν μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με το εάν η εκάστοτε εταιρεία διασφαλίζει ότι οι δημοσιευμένες κριτικές γίνονται από πραγματικούς πελάτες καθώς και τον τρόπο συλλογής των κριτικών.

Και συμπληρώνει ότι «το πρόβλημα είναι έντονο παρά το γεγονός ότι οι παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τις κριτικές των καταναλωτών καλύπτονται από το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όπως η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τη βελτίωση της επιβολής και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act)».

Καταλήγει δε αναφερόμενος στην ανάγκη αντιμετώπισης πρακτικών αλλοίωσης των αξιολογήσεων των καταναλωτών, όπως η δημοσίευση μόνο των θετικών κριτικών και η διαγραφή των αρνητικών αξιολογήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Αντιμετώπιση των ψεύτικων κριτικών και εμπέδωση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες

Οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο σε αξιολογήσεις και κριτικές άλλων καταναλωτών όταν αγοράζουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Ωστόσο, περίπου ένας στους δύο ανέφερε ότι δεν μπορούσε να βρει πληροφορίες σχετικά με το εάν η εκάστοτε εταιρεία διασφαλίζει ότι οι δημοσιευμένες κριτικές γίνονται από πραγματικούς πελάτες καθώς και τον τρόπο συλλογής των κριτικών.

Το πρόβλημα είναι έντονο παρά το γεγονός ότι οι παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τις κριτικές των καταναλωτών καλύπτονται από τις Οδηγίες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τη βελτίωση της επιβολής και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act).

Ερωτάται η Επιτροπή:

Σε τι ενέργειες θα προβεί για να διασφαλίσει την απαγόρευση της πώλησης, αγοράς και υποβολής ψευδών κριτικών αλλά και την απόσυρσή τους όταν εντοπιστούν στο διαδίκτυο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δημοσιευμένες κριτικές προέρχονται από καταναλωτές που έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει ή αγοράσει την υπηρεσία ή το προϊόν; Πώς θα εφαρμοστεί η υπάρχουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση πρακτικών αλλοίωσης των αξιολογήσεων των καταναλωτών, όπως η δημοσίευση μόνο των θετικών κριτικών και η διαγραφή των αρνητικών;

