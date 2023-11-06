«Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο – χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης. Προχωράς με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις, αλλά συχνά κόντρα στο ρεύμα. Είναι το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, για να είναι το όφελος που θα προκύψει πολύ μεγαλύτερο». Αυτό ήταν το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα προς τιμήν του στο «Κέντρο Πολιτισμού (Ελληνικός Κόσμος)».



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το «ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», το «Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ» και το περιοδικό «Μεταρρύθμιση» με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την οποία άνοιξε η Άννα Διαμαντοπούλου, προβλήθηκε βίντεο με τη ζωή και το έργο του Κώστα Σημίτη. Η εκδήλωση έκλεισε με τον χαιρετισμό του Κώστα Σημίτη.

Ο χαιρετισμός του Κώστα Σημίτη

«Ευχαριστώ την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Άννα Διαμαντοπούλου, τους άλλους ομιλητές και όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ. Προσπάθησα και προσπαθώ με το ΠΑΣΟΚ να συμβάλλω στην εξέλιξη της κοινωνίας όχι μόνο υποστηρίζοντας την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων αλλά συνεισφέροντας και στη δημιουργική συμβολή τους. Ελπίζοντας να διαμορφωθεί έτσι μια δικαιότερη κοινωνία, ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Δεν ήταν πάντα εύκολο, γιατί στις αλλαγές υπάρχουν αντιστάσεις. Είναι βαθιά πεποίθησή μου, όμως, πως με προσπάθεια λύνονται προβλήματα.

»Το σχέδιο και η συγκυρία. Δεν προχωράς χωρίς σχέδιο - χωρίς στόχο και πρόγραμμα υλοποίησης. Προχωράς με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις, αλλά συχνά κόντρα στο ρεύμα. Είναι το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, για να είναι το όφελος που θα προκύψει πολύ μεγαλύτερο. Γι' αυτό και πιστεύω, παρά τα εμπόδια, δεν πρέπει να διστάζουμε. Να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, το θάρρος να συνεισφέρουμε χωρίς δισταγμούς σε μια δημιουργική πρόοδο».

»Σας ευχαριστώ όλους. Η παρουσία σας απόψε ήταν μία ενθάρρυνση για να προσπαθούμε το καλύτερο».

Η επικεφαλής του Δικτύου, Αννα Διαμαντοπούλου, εξήρε την πολιτική διαδρομή του πρώην Πρωθυπουργού «από επαναστάτης με αιτία στη διάρκεια της χούντας , συνιδρυτής και εξέχον μέλον και ηγέτης τουν ΠΑΣΟΚ, αιρετικός με άποψη και δημιουργός του εκσυγχρονιστικού ρεύματος», όπως χαρακτηριστικά είπε. « Η μάχη για τον εκσυχρονισμό δεν τελειώνει, ίσως να ξαποστένει και ξανά για τη δόξα να τραβά» , πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας και στενός συνεργατης του Κώστα Σημίτη εκθείασε το οικονομικό σχέδιο που εφαρμόστηκε επί πρωθυπουργίας του για την είσοδο στο Ευρώ, ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης μίλησε για το πολιτικό νόημα της Εποχής Σημίτη και ο πρέσβης επι τιμή Α. Αγαθοκλής για τη σημασία και το τρόπο ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ και το Ελσίνκι.

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπουργοί, βουλευτές και άλλα πολιτικά στελέχη, προσωπικότητες της οικονομικής και ακαδημαϊκής ελληνικής σκηνής καθώς και εκπρόσωποι της νεολαίας. Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αν και απών καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό έστειλε χαιρετισμό. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης είχε προσκληθεί για την εκδήλωση, αλλά δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του.

Παράλληλα, προβλήθηκαν χαιρετισμοί του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, του Ζακ Ντελόρ, του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, του Ρομάνο Πρόντι.

Επίσης το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Σπυρόπουλος καθώς και βουλευτές του Κινήματος καθώς και η Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης, ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, ο πρώην υπουργός Γκίκας Χαρδούβελης, ο πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης. Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, η κόρη του Κώστα Σημίτη, ο καθηγητής Γιάννης Σπράος και ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος.

