ΗΠΑ: Διχασμένοι οι ισπανόφωνοι ενόψει προεδρικών

Η ψήφος τους αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα των προεδρικών στις 5 Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες από σήμερα.Δεκατέσσερις μέρες απομένουν μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων προβλέπουν ένα αμφίρροπο αποτέλεσμα με την Κάμαλα Χάρις να έχει ανακτήσει πολύτιμο έδαφος από τότε που πήρε τη σκυτάλη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ να καταφέρνει να διατηρήσει λίγο πολύ τα ποσοστά του.



Για μια ακόμα προεδρική εκλογή η ισπανόφωνη κοινότητα στις ΗΠΑ, που αριθμεί σήμερα περίπου 50 εκατομμύρια μέλη, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή προέδρου. Πόσο μάλλον που από ότι όλα δείχνουν η μάχη θα κριθεί στο νήμα. Κατά συνέπεια η ψήφος των ισπανόφωνων, ιδίως στις αμφίρροπες πολιτείες, είναι σε θέση να γείρει την πλάστιγγα προς τη μια ή την άλλη πλευρά. Όμως οι ισπανόφωνοι είναι διχασμένοι μεταξύ Τραμπ και Χάρις.

Στην πολιτεία Αριζόνα, στα σύνορα με το Μεξικό, ο ισπανόφωνος πληθυσμός είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Στην πρωτεύουσα Φοίνιξ, η Κάμαλα Χάρις δείχνει να έχει το προβάδισμα: «Είμαι περισσότερο υπέρ της Κάμαλα γιατί πιστεύω ότι θα βοηθήσει με τα δικαιώματα των μεταναστών», λέει μια γυναίκα από την ισπανόφωνη κοινότητα, ενώ μια άλλη συμπληρώνει: «Στηρίζω την Κάμαλα Χάρις διότι είναι υπέρ των αμβλώσεων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει άλλοι να αποφασίζουν τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της».«Ψηφίστε με την καρδιά και το πορτοφόλι»Από την άλλη πλευρά οι ισπανόφωνοι που στηρίζουν τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αριζόνα δίνουν έμφαση στις παραδοσιακές αξίες, αλλά και την οικονομία. Δύο ζητήματα σημαντικά για μεγάλη μερίδα της ισπανόφωνης κοινότητας στις ΗΠΑ. Σε προεκλογική συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών η Λόρι Μαρτίνεζ, επικεφαλής της ισπανόφωνης Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Συνέλευσης στην πόλη Φοίνιξ, συνοψίζει: «Θα πρέπει να ψηφίσετε με το πορτοφόλι και την καρδιά σας».Ένας πρώην ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών δηλώνει: «Ο Τραμπ είναι καλός υποψήφιος, μιλά πολύ για την οικονομία και το πως θα βελτιωθούν οι ΗΠΑ. Στο τέλος όμως κάνει σχεδόν πάντα ένα ταπεινωτικό σχόλιο για τους ισπανόφωνους. Λέει για παράδειγμα ότι θα μας απελάσει. Ως ισπανόφωνοι λοιπόν δεν μπορούμε και δεν πρέπει να του δώσουμε την ψήφο μας».Μια οπαδός του Τραμπ ωστόσο δηλώνει: «Οι Δημοκρατικοί ξέχασαν τους ισπανόφωνους, τους μεροκαματιάρηδες που εργάζονται σκληρά κάθε μέρα. Μας ξέχασαν, οπότε κι εμείς αλλάζουμε στρατόπεδο».EBU, dpa

