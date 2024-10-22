Βουλή: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει «γαλάζιους» βουλευτές για τα ελληνοτουρκικά

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση των γαλάζιων βουλευτών - μελών της επιτροπής εθνικής άμυνας και εξωτερικών της Βουλής για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά θέματα από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη που ξεκίνησε λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, επισημαίνοντας πως η μορφή του κειμένου - έτσι όπως αυτό αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι - θα επανεξεταστεί. Συγκεκριμένα, ο Γ. Γεραπετρίτης εστίασε στις διατάξεις που αφορούν τα ακατοίκητα νησιά και τις βραχονησίδες, σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορούν να έχουν οικονομική - τουριστική δραστηριότητα, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του αλλά και την πρόθεση του να επανεξεταστούν. Επιπλέον, αναφερόμενος στο Κυπριακό, φέρεται να τόνισε ότι όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών δεν υπήρχε στην ατζέντα του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο, μίλησε για ήρεμη και σοβαρή συζήτηση, υψηλού επιπέδου.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με κεράσματα στους βουλευτές εκ μέρους της Ντόρας Μπακογιάννη για τα γενέθλια που έχουν τα δίδυμα εγγόνια της.

Πηγή: skai.gr

