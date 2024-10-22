Δημοσκόπηση Alco: Το 75% θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έρευνα για τα Τέμπη

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης από τον Alpha. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 75% των πολιτών θεωρεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ερευνών και στον προσδιορισμό της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.



Το 50% απαντάει ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο από τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στην ερώτηση για το ποιον θεωρεί ο κόσμος ως πιο επιτυχημένο υπουργό της κυβέρνησης το 51% απάντησε «κανένας», ενώ το 26% προτιμά τον Νίκο Δένδια. Όταν η ίδια ερώτηση έγινε σε ψηφοφόρους της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας είναι και πάλι πρώτος στις προτιμήσεις με ποσοστό 48%Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για πρωθυπουργό, η πλειοψηφία απάντησε «κανέναν», σε ποσοστό 37%, ενώ το 27% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.Υπενθυμίζεται ότι για στην πρόθεση ψήφου, στην ίδια δημοσκόπηση (το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον Alpha), πρώτη βγαίνει η ΝΔ με 25%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 13,5% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πέμπτο κόμμα με ποσοστό 6,5%

