Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών, με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και του Ιδρύματος Ζόραν Ζάεφ.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον κ. Τσίπρα, ανάμεσα στους προσκεκλημένους θα είναι πρωθυπουργοί, Ευρωπαίοι επίτροποι και κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πρώην πρωθυπουργοί, πρόεδροι και υπουργοί Εξωτερικών, επικεφαλής Ινστιτούτων και think tank.

Όπως ανέφεραν, οι υψηλοί καλεσμένοι από την ΕΕ και την Ελλάδα καλύπτουν ένα ευρύ, διακομματικό δημοκρατικό πολιτικό φάσμα, ενώ τόνισαν πως ιδιαίτερα σημαντική όμως θα είναι η εκπροσώπηση από την αριστερά και κεντροαριστερό-ευρωσοσιαλιστικό χώρο.

Κορυφαίοι νυν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις βαλκανικές χώρες θα συζητήσουν για τα προβλήματα που αναδύονται αλλά και τις προσπάθειες για την ειρήνη στην περιοχή, ενώ το δικό τους βήμα όμως στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα έχουν και υψηλοί καλεσμένοι από την Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης θα απονεμηθεί βραβείο Ειρήνης, το «Βραβείο των Πρεσπών», σε μια προσωπικότητα για την προσφορά της στην Ειρήνη. Το πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί φέτος στον ειδικό απεσταλμένο του γγ του ΟΗΕ για το ονοματολογικό, Μάθιου Νίμιτς.

Μεταξύ άλλων στη Διάσκεψη θα παρέμβουν νυν και πρώην κυβερνητικοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι όπως: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και συνδιοργανωτής μέσω του Ιδρύματός του, Ζόραν Ζάεφ, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Ολάντ, ο πρόεδρος των Ευρωσοσιαλιστών και πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Στέφαν Λεβέν, ο σοσιαλιστής Επίτροπος Οικονομίας της Κομισιόν και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι, ο συντηρητικός επίτροπος Προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν και ο σοσιαλιστής αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Πράσινη Ανάπτυξη, Μάρος Σέφκοβιτς, η αντιπρόεδρος της Ισπανίας και πρόεδρος του συγκυβερνώντος αριστερού συνασπισμού Sumar, Γιολάντα Ντίαζ, ο επί 17 χρόνια υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης και ειδικός απεσταλμένος του Μαχμούντ Αμπάς, Ριάντ Αλ Μαλίκι, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νυν πρόεδρος του Ινστιτούτου «Friedrich Ebert» των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών Μάρτιν Σουλτς, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Ν.Ντιμιτρόφ.

Επίσης, στη διάσκεψη θα μιλήσουν αρχηγοί και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κομμάτων του προοδευτικού χώρου όπως ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, η πρόεδρος του Partido Democratico της Ιταλίας, Ελι Σλάιν, η πρώην συμπρόεδρος των Ευρωπαίων Πρασίνων και νυν ευρωβουλεύτρια Σκα Κέλερ, η γνωστή πολιτικός των Ευρωπαίων Πρασίνων και πρώην αντιδήμαρχος Βιέννης Μαρία Βασιλάκου, η πρόεδρος της Ακαδημίας Ακτιβιστών Αλις Μπαρμπ, γνωστή για τις αποκαλύψεις της για τη χρηματοδότηση της γαλλικής ακροδεξιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.