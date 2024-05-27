Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλο τον Γ’.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ενημέρωσε τον κ. Κασσελάκη για τη δράση του Πατριαρχείου και για ζητήματα που αφορούν στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα στις περιοχές διακονίας Του.

Από πλευράς του, ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε την αταλάντευτη στήριξη του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στη διατήρηση του ειδικού καθεστώτος του, καθώς και στην ανάγκη παροχής κάθε είδους δυνατής αρωγής στους Ελληνορθοδόξους που διαβιούν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Εξάλλου ο κος Κασσελάκης αναφέρθηκε και στην τραγωδία που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός και για την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

