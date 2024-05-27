Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) σημείωσε σε σχέση με τη Μέση Ανατολή ότι «πρέπει να σταματήσουν αμέσως όλες οι εχθροπραξίες , πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι, πρέπει να εργαστούμε για επιπλέον ανθρωπιστικούς διαδρόμους, χρειάζεται να εργαστούμε για λύση δύο κρατών που αποτελεί κοινό τόπο για εμάς».

«Θα προτείνω μία κοινή task force , συμπεριλαμβανομένων των υπουργών τόσο από τα αραβικά κράτη όσο και από την ΕΕ που θα μπορέσουν να απευθυνθούν και στα δύο μέρη έτσι ώστε να διασφαλιστούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις για άμεση ειρήνη. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά υπό αυτές τις συνθήκες» προσέθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε:

«Eν μέσω δύο πολέμων η ΕΕ χρειάζεται να λάβει επιπλέον πρωτοβουλίες, ισχυρές, απτές για να εκφράσει την αλληλεγγύη προς την ειρήνη και την ευημερία.

Σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία, χρειάζεται να λάβουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με την Ουκρανία. Δεν πρόκειται μόνο για έναν πόλεμο για την εδαφική ακεραιότητα ή την κυριαρχία. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος αναγνωρίζει την ανάγκη για κυριαρχία του διεθνούς δικαίου και την καταδίκη οποιουδήποτε ρεβιζιονισμού και μπορούμε να δούμε πώς αυτή η διάχυση θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ευρώπη.

Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε πέντε υπουργούς των αραβικών κρατών και τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου. Είναι μοναδική ευκαιρία να συντονίσουμε τη δραστηριότητά μας.

Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στην ουσία της πολιτικής μας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως όλες οι εχθροπραξίες , πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι, πρέπει να εργαστούμε για επιπλέον ανθρωπιστικούς διαδρόμους, χρειάζεται να εργαστούμε για λύση δύο κρατών που αποτελεί κοινό τόπο για εμάς.

Την ίδια ώρα, χρειάζεται να ενισχύσουμε την Παλαιστινιακή Αρχή.

Επιπροσθέτως, θα προτείνω μία κοινή task force , συμπεριλαμβανομένων των υπουργών τόσο από τα αραβικά κράτη όσο και από την ΕΕ που θα μπορέσουν να απευθυνθούν και στα δύο μέρη έτσι ώστε να διασφαλιστούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις για άμεση ειρήνη. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά υπό αυτές τις συνθήκες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.