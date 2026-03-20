Η πιεστική ακρίβεια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις

Της Δώρας Αντωνίου

Μια όλο και πιο σύνθετη κατάσταση διαμορφώνεται με επίκεντρο την πολεμική σύγκρουση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων έδειξε ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας μπορεί να γίνει εκρηκτική εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και κυρίως εάν επικεντρωθούν τα χτυπήματα σε στόχους που συνδέονται με τη διάθεση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το ερώτημα που κάνει ακόμα πιο περίπλοκη της εξίσωση είναι κατά πόσο οι ζημιές που προκαλούνται από τα χτυπήματα αυτά είναι εύκολα αναστρέψιμες ή αν ήδη μιλάμε για αποκατάσταση που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμα και αν επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση πυρός.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξετάζει όλο το διαθέσιμο πλαίσιο παρεμβάσεων που μπορεί να αξιοποιήσει. Η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες ανακοινώνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της σημαντικής ανόδου στις τιμές των καυσίμων, που ήδη περνάει στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών και προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις. Η Αθήνα επιμένει στην ανάγκη μιας κεντρικής ευρωπαϊκής παρέμβασης και θα επιθυμούσε να δει τις Βρυξέλλες να κινούνται στη λογική διαμόρφωσης δέσμης μέτρων ανάλογης με όσα εφαρμόστηκαν σε κρίσεις που εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα η ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή στην Ουκρανία ή πριν από αυτή η πανδημία - για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος χθες στη Σύνοδο Κορυφής, επεσήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση ώστε να υπάρξει συνδρομή, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους, και να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Βεβαίως, η Ευρώπη δεν έχει επιδείξει στο παρελθόν μεγάλη ευελιξία και γρήγορα αντανακλαστικά στη λήψη ανάλογων αποφάσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι ίσως η κυβέρνηση κληθεί πιο γρήγορα από ότι αναμενόταν να λάβει αποφάσεις για την υλοποίηση πρόσθετων μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση στις τιμές καυσίμων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε χθες για δύο προϋποθέσεις, σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Η πρώτη είναι να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, καθώς η μείωση του φόρου συνεπάγεται μείωση φορολογικών εσόδων, και η δεύτερη να μπορεί να διασφαλιστεί ότι η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές, στην κοινωνία και κυρίως σε όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς, όπως είπε, δεν έχει την ίδια ανάγκη κάποιος που μπορεί να βάζει βενζίνη σε ένα ακριβό αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού. Με τις αναφορές φαίνεται ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν σκέψεις για παροχή στοχευμένης συνδρομής μέσω κάποιας μορφής fuel pass. Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να γίνει πιο συγκεκριμένος, είπε όμως ότι υπάρχουν κάποια μέτρα στη «φαρέτρα» της κυβέρνησης και αναγνώρισε ότι όσο περνούν οι μέρες καθίσταται μεγαλύτερη η ανάγκη εφαρμογής τους.

Το μέτωπο της ακρίβειας παραμένει ιδιαίτερα πιεστικό, ωστόσο μια άλλη παράμετρος της κρίσης είναι οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αναδύονται. Ο πρωθυπουργός, όχι τυχαία, αναφέρθηκε χθες στην ανάγκη ουσιαστικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ε.Ε., δηλαδή του άρθρου 42, παράγραφος 7, ώστε να υπάρχει ως διαθέσιμη επιλογή για τις ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν κάποια επίθεση.

Από την κυβέρνηση είναι κατηγορηματικοί από την πρώτη στιγμή ότι η κατάρριψη δύο ιρανικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία είναι μια καθαρά αμυντική ενέργεια, που σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά εμπλοκή.

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο παραμένουν οι αντιδράσεις της Τουρκίας, καθώς χθες τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Άγκυρα με επιστολή της προς το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ διαμαρτύρεται για την εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο. Η Αθήνα επιμένει στη θέση που διατύπωσε από την πρώτη στιγμή: ότι η δομή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι οι θέσεις της Άγκυρας είναι ανυπόστατες.

Πηγή: skai.gr

