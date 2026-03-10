Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ασανσέρ» οι διεθνείς τιμές πετρελαίου: Μέσα στην ίδια ημέρα -και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 9 του μήνα- «χτύπησαν» τα υψηλότερα επίπεδά τους την τελευταία 4ετία αγγίζοντας τα 118 δολάρια το βαρέλι για να βρεθούν αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα … 88 δολάρια! Σε κάθε περίπτωση, στις τιμές λιανικής στη χώρα μας μπήκε «καπέλο» ακόμη και 21 λεπτά το λίτρο στα καύσιμα με αποτέλεσμα οδηγοί να πληρώνουν σχεδόν 17 ευρώ περισσότερα σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ.



Ως είθισται, τα εγχώρια πρατήρια καυσίμων αναπροσάρμοσαν … ακαριαία τις τιμές λιανικής στα καύσιμα -κάτι πάντως που δεν συμβαίνει με την ίδια ταχύτητα σε περιόδους πτώσης των διεθνών τιμών- και έτσι μέσα σε διάστημα λιγότερο της μίας εβδομάδας καταγράφονται αυξήσεις στα καύσιμα που αγγίζουν το 13%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Αύξηση 21 λεπτά το λίτρο κατά μέσο όρο - Πού έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ

Όπως προκύπτει από τα σχετικά Δελτία Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα πριν την έναρξη της σύρραξης στον Περσικό κόλπο, μέχρι και την Κυριακή 8 Μάρτη, όχι μόνον η μέση τιμή έχει αυξηθεί ακόμη και 21 λεπτά το λίτρο, αλλά έχει «σπάσει» και το «φράγμα» των 2 ευρώ το λίτρο σε αμόλυβδη, αλλά και πετρέλαιο κίνησης, στην περιοχή των Κυκλάδων.

Με φόντο λοιπόν τα όσα συμβαίνουν στις διεθνείς αγορές, οι τιμές λιανικής των καυσίμων δεν άργησαν να αναπροσαρμοστούν.

Συγκεκριμένα, βάσει των επίσημων στοιχείων η μέση τιμή της αμόλυβδης που ήταν στα 1,75 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σκαρφάλωσε στο 1,83 ευρώ την Κυριακή 8 Μαρτίου, «τσίμπησε» δηλαδή 8 λεπτά το λίτρο.

«Φουσκωμένη» και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, καθώς από τα 1,56 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου αυξήθηκε στο 1,77 ευρώ την Κυριακή 8 Μαρτίου ανέβηκε δηλαδή 21 λεπτά το λίτρο.

Αντίστοιχα, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν στα 1,18 ευρώ το λίτρο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου βρέθηκε στο 1,36 ευρώ την Κυριακή 8 Μαρτίου αυξήθηκε δηλαδή 18 λεπτά το λίτρο.

Η αναπροσαρμογή στις τιμές του diesel είναι μεγαλύτερη από εκείνη στην αμόλυβδη, καθώς έχει περισσότερη ζήτηση από τη βενζίνη, μιας και χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε συστήματα θέρμανσης, πλοία, φορτηγά και γεωργικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, σε αντίθεση με τη βενζίνη, το diesel χρησιμοποιείται και στη βιομηχανική παραγωγή.

Να σημειωθεί ότι το «φράγμα» των 2 ευρώ το λίτρο τόσο σε αμόλυβδη, όσο και σε πετρέλαιο κίνησης έχει πέσει ήδη σε διάφορες περιοχές της χώρας και κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, στην αμόλυβδη καταγράφεται τιμή 2,350 ευρώ/lt στη Μήλο, στην Κύθνο 2,195 ευρώ/lt, στη Σαντορίνη 2,189 ευρώ/lt, στη Σίφνο 2,184 ευρώ/lt και στην Πάρο 2,175 ευρώ/lt. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε 2,410 ευρώ/lt στη Μήλο, στη Σίφνο 2,194 ευρώ/lt, στην Κύθνο 2,179 ευρώ/lt, στην Πάρο 2,170 ευρώ/lt και στη Σαντορίνη 2,119 ευρώ/lt και όλα αυτά με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπ. Ανάπτυξης

Ποιο είναι το επιπλέον κόστος για κάθε οδηγό

Ποιο είναι το επιπλέον κόστος όμως για τον καταναλωτή από την αύξηση των τιμών των καυσίμων μέσα σε αυτές τις λίγες ημέρες;

Ας δούμε μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα τα επιπλέον ποσά που καταβάλλει ένας κάτοχος αυτοκινήτου για να αγοράσει τις ίδιες ποσότητες καυσίμων που προμηθευόταν για τη μετακίνησή του με το ΙΧ, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σε σχέση με την Κυριακή Μαρτίου.

Ας υποθέσουμε ότι ιδιοκτήτης οχήματος γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 80 λίτρα: Την Παρασκευή 27 Φλεβάρη εάν επρόκειτο να το γεμίσει θα έπρεπε να δώσει 140 ευρώ. Την περασμένη Κυριακή για να γεμίσει και πάλι το ρεζερβουάρ πλήρωσε 146,4 ευρώ! Δηλαδή μέσα σε μόλις μία εβδομάδα χρειάζεται να δίνει 6,4 ευρώ περισσότερα σε… κάθε γέμισμα.

Αντίστοιχα, «αλμυρή» είναι και η τιμή του πετρελαίου κίνησης αν υποθέσουμε και πάλι ότι ιδιοκτήτης οχήματος γεμίζει με το συγκεκριμένο τύπο καυσίμου το ρεζερβουάρ του με 80 λίτρα: Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα έπρεπε να δώσει 124,8 ευρώ, ενώ την Κυριακή 8 Μαρτίου για το ίδιο γέμισμα του ρεζερβουάρ πλήρωσε 141,6 ευρώ! Με άλλα λόγια σε διάστημα μίας εβδομάδας χρειάζεται να δίνει 16,8 ευρώ περισσότερα σε… κάθε γέμισμα!

Φυσικά, αυτή η επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια για επαγγελματίες οδηγούς με μεγάλα φορτηγά και τεράστιες δεξαμενές, κάτι που έχει αντίκτυπο και στα μεταφορικά κόστη.

Και αν κάποιος χρειαστεί να γεμίσει τη δεξαμενή του χωρητικότητας 1.000 λίτρων με πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσει πια 180 ευρώ ακριβότερα τη συγκεκριμένη ποσότητα σε σχέση με αυτά που θα κατέβαλλε αν την προμηθευόταν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

