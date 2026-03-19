Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας είχε, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο 4ο East Macedonia Thrace Forum, κατ' ιδίαν συνάντηση με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ πρέσβη Matthew G. Whitaker.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συνομιλήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και σε διμερές επίπεδο».

«Επιπλέον, ανταλλάξαμε απόψεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 19, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

