Στο κατώφλι του ενεργειακού χάους η Μέση Ανατολή: Ποιες υποδομές χτύπησε το Ιράν

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται πια μπροστά στον κίνδυνο να διαβεί τον Ρουβίκωνα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν περνά σε φάση ανοιχτής στοχοποίησης κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Μετά το ισραηλινό πλήγμα σε εγκαταστάσεις του Ιράν που συνδέονται με το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, η Τεχεράνη απάντησε χτυπώντας κρίσιμες εγκαταστάσεις σε Κατάρ, Κουβέιτ, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη αποσταθεροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και εν γένει της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη στοχοποίησε:

Το βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan, στο Κατάρ: Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα Ras Laffan, την κύρια εγκατάσταση φυσικού αερίου της χώρας, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές». Αργότερα ακολούθησε και δεύτερη επίθεση.

Το διυλιστήριο Mina al-Ahmadi, στο Κουβέιτ: Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι ξέσπασε φωτιά αφού drone έπληξε λειτουργική μονάδα στο διυλιστήριο Mina al-Ahmadi, περίπου 50 χλμ. νότια της Πόλης του Κουβέιτ. Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Το διυλιστήριο Mina Abdullah, στο Κουβέιτ: Η Kuwait Petroleum ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι και το διυλιστήριο Mina Abdullah, στο νότιο τμήμα της χώρας, έχει επίσης πληγεί από drone, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Την εγκατάσταση φυσικού αερίου Habshan και το κοίτασμα πετρελαίου Bab, στα ΗΑΕ: Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφεραν ότι ανταποκρίνονται σε περιστατικά στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan και στο κοίτασμα πετρελαίου Bab, τα οποία προκλήθηκαν από συντρίμμια πυραύλων που αναχαιτίστηκαν και έπεσαν στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το διυλιστήριο Samref, στη Σαουδική Αραβία: Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι drone συνετρίβη στο διυλιστήριο Samref της Saudi Aramco στο λιμάνι Γιανμπού. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι ζημιές βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.