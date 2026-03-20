Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων»

Στις επιπτώσεις των συγκρούσεων για την ενέργεια, στη σημασία της ρήτρας αμυντικής συνδρομής για την Κύπρο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Τιμές ενέργειας: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής για τις οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξανόμενες συγκρούσεις και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή. Όπως δήλωσε, όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ενέργεια και τις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Υπήρξε μία διατύπωση που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών. Δεν είναι έτοιμος να σας πω κάτι περισσότερο

Θα επαναλάβω όμως ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια», είπε ο πρωθυπουργός.

Ρήτρα Αμυντικής Συνδρομής: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και υποστήριξη στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικό το γεγονός ότι στην περίπτωση της Κύπρου πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη την Ελλάδα έσπευσαν να συνδράμουν στην Κύπρο προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη».

«Αποτέλεσε μία de facto αν όχι de jure ενεργοποιήση του άρθρου 42, παράγραφος 7, για τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «και η πρόεδρος της ευρωπαΐκής επιτροπής αλλά και η κυρία Κάλλας αναγνώρισαν μαζί με τους συναδέλφους μου την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα».

«Για να χαράξουμε έναν οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η ρήτρα», συνέχισε, τονίζοντας ότι «είναι μια σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας γιατί στα πλαίσια της αμυντικής αυτονομίας μπορούμε να δώσουμε περισσότερο περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική πρόβλεψη», κατέληξε.

Patriot και Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν επιχειρησιακή ετοιμότητα

Αναφερόμενος στα συστήματα PATRIOT, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές». «Έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της περιοχής», είπε, διευκρινίζοντας ότι «η σημερινή αναχαίτιση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση, μια αμιγώς αμυντική ενέργεια στα πλαίσια μιας αμυντικής συμφωνίας».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποτρέποντας πιθανές επιθέσεις σε διυλιστήρια που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι Ελλάδα και Γαλλία πρωταγωνίστησαν στο ευρωπαϊκό συμβούλιο στην ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ το οποίο θα αποκλείει το οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών καταστάσεων είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν είτε αυτές βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου.

Πηγή: skai.gr

