Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 50 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Είναι σαφής η θέση μας, δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα, η θέση μας είναι μία κυριαρχία, μια ιθαγένεια, σε διζωνική δικοινοτική συνομοσπονδία χωρίς στρατό κατοχής. Θεωρούμε ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση βοηθά και στη λύση του Κυπριακού, αλλά το ότι συζητούμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και πολύ περισσότερο δεν υποχωρούμε», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

«Είμαι σήμερα εδώ βαθιά συγκινημένος για να πω δυο λέξεις. Δεν ξεχνώ. Και να προσθέσω τρεις ακόμα. Ενωνόμαστε, επιμένουμε, αγωνιζόμαστε. Με σχέδιο και συνεργασία. Και με ακλόνητη πίστη, έχοντας όπλο μας αυτή την περήφανη καρδιά, συναντάμε τα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι τα διδάγματα του χθες πρέπει να γίνουν προτάγματα του σήμερα σε μια ημέρα που δεν είναι μόνο οδύνης για αυτούς που χάθηκαν και τιμής για αυτούς που έπεσαν αλλά και αφετηρία μιας νέας ορμής για τις εθνικές μας διεκδικήσεις.

Γυρίζουμε, συνέχισε, σε εκείνες τις στιγμές που τόσο ακριβά πλήρωσαν Ελλάδα και Κύπρος, στους επίορκους πραξικοπηματίες που άνοιξαν το δρόμο για το μεγάλο δράμα και ταυτόχρονα κοιτάμε μπροστά ώστε τα λάθη να μην επαναλαμβάνονται.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε αυτόν το μισό αιώνα το νησί έγινε σύγχρονη Δημοκρατία, στάθηκε όρθιο απέναντι στις ολέθριες συνέπειες του Αττίλα και η Λευκωσία κράτησε ζωντανό το αίτημα της επανένωσης της χώρας.

Η Κύπρος, επισήμανε, με την βοήθεια και της Ελλάδος έγινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας με την οικονομία της να αναπτύσσεται συνεχώς.

«Η πληγή εξακολουθεί να αιμορραγεί. Ο βορράς του τόπου είναι αιχμάλωτος της κατοχής. Η γη της Αφροδίτης ακόμα είναι διχοτομημένη. Ακόμα έχουμε αγνοούμενους και πρόσφυγες. Συνεχίζει να προκαλεί το μόνο τείχος του καιρού μας το οποίο διχοτομεί μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πρόκειται για μία φωτογραφία ενοχής αυτών που το προκάλεσαν. Ταυτόχρονα και μία απόδειξη ανοχής όσων επιτρέπουν να διατηρείται ακόμα. Ανοχή που δεν πρέπει να καταλήξει σε λήθη. Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα και η επιδίωξή μας παραμένει μία. Κυπριακή Δημοκρατία με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σε μία διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο κράτος όπου όλοι οι πολίτες θα είναι και Κύπριοι και Ευρωπαίοι, χωρίς ξένο στρατό κατοχής, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις όπως ακριβώς το προβλέπουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αλλά και ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι δύο εθνικοί πόλοι είναι ενωμένοι όσο ποτέ και πως Αθήνα και Λευκωσία απορρίπτουμε το χρεοκοπημένοι δόγμα ότι η ακινησία παράγει κίνηση και δεν συμβιβαζόμαστε με την διαπίστωση ότι κάθε νέος χρόνος είναι ίδιος ή χειρότερος από τον προηγούμενο.

«Θεωρούμε ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση βοηθά και στην πρόοδο του κυπριακού», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε πως είναι ειλικρινής και προς την 'Άγκυρα και προς κάθε κατεύθυνση. «Το γεγονός ότι συζητούμε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Η Ελλάδα συνομιλεί με όλους ως ισχυρό κράτος σε όλα τα πεδία. Οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά, διπλωματικά», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτόν που συμμερίζεται και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ όπως διαπίστωσε στην τελευταία τους συνάντηση, ο δρόμος της επανεκκίνησης των συνομιλιών με βάση τις προτάσεις της ειδικής απεσταλμένης κας Ολγκίν.

«'Άλλωστε μόνο όποιος δεν έχει δίκιο, όποιος δεν έχει επιχειρήματα αποφεύγει το διάλογο και όταν προσχωρεί και σε προκλήσεις, τότε επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα», επισήμανε.

Είπε επίσης ότι αναφέρεται σε μία κατεύθυνση από την οποία δεν μπορεί να απουσιάζει καθώς η Κύπρος είναι κομμάτι της και κάθε απειλή εναντίον της, γίνεται κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ήπειρο και για όλο το δυτικό κόσμο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προ ημερών η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρ. Μετσόλα τάχθηκε ρητά υπέρ της ενιαίας και ελεύθερης Κύπρου ενώ το ίδιο έκανε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Πριν από 50 χρόνια τα όμορφα νερά της Κερύνειας βεβηλώθηκαν και το γαλάζιο ουρανό της σκέπασαν τα γκρίζα αεροπλάνα των εισβολέων. Έτσι το χρυσοπράσινο φύλλο της Μεσογείου πατήθηκε με βαρύ τίμημα, με νεκρούς και αγνοουμένους. Με τη Λευκωσία ακρωτηριασμένη, με τη φυλακισμένη Αμμόχωστο να ανασαίνει ακόμα βαριά δίπλα στα ερείπιά της», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για εθνικό τραύμα που πονά και θα πονά.

«Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε και να δικαιωθούμε. Προβάλλοντας το κυπριακό ως απαράδεκτο παράδειγμα εισβολής και κατοχής, κάτι που δυστυχώς και στις μέρες μας βρίσκει αυταρχικούς μιμητές όπως συμβαίνει στην Ουκρανία. Στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου δεν επιτρέπονται δυο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν τρέφω ψευδαισθήσεις αλλά πιστεύω ότι καμία μάχη δεν χάνεται αν πρώτα δεν δοθεί. Έχω εμπιστοσύνη στο δίκαιο και αυτοπεποίθηση στις θέσεις μας. Υπάρχει πάντοτε ελπίδα όσο τα τετελεσμένα στο έδαφος δεν γίνονται τετελεσμένα στην καρδιά του ελληνισμού», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια έστειλε μήνυμα στην 'Άγκυρα. «Η Τουρκία να αντιληφθεί ότι οι φιλοδοξίες της δεν μπορεί να ταυτίζονται με μαύρες επετείους και με εμπρηστικές δηλώσεις που παρουσιάζουν τη σημαντική συμβολή της Κύπρου στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα ως δήθεν κίνδυνο για την ασφάλεια της και δεν μπορεί να αγνοούμε το γενικό αίτημα για δικοινοτικές συνομιλίες στο δρόμο της επίλυσης του κυπριακού», πρόσθεσε.

«Χωρίς να λείπει το συναίσθημα, Αθήνα και Λευκωσία οφείλουμε να δούμε με πραγματισμό την κατάσταση σήμερα», ανέφερε και σημείωσε πως «κάθε λύση προϋποθέτει γενναίες και τολμηρές αποφάσεις» αλλά και «να μην ξεχωρίζουμε όσους μάχονται και διεκδικούν σε λιγότερο ή περισσότερο πατριώτες καθώς είμαστε όλοι στο ίδιο μετερίζι και για τον ίδιο σκοπό».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι Ελλάδα και Κύπρος συνεχίζουν την κοινή τους προσπάθεια, με κοινούς δεσμούς, με παρουσία στην ΕΕ και στα διεθνή φόρα, με συντονισμό ενεργειών.

Πάντοτε, ανέφερε, η Κύπρος έχει τον πρώτο λόγο και η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της καθώς αυτή είναι η επιλογή του Έθνους και της ιστορίας.

«Επιτρέψτε μου να κλείσω όχι με ένα ακόμα σύνθημα αλλά με μία δέσμευση. Ο ελληνισμός δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι να επανενωθεί η Κύπρος, μέχρι να επουλωθούν οι πληγές και να γυρίσει η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μεγαλόνησο και στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί η μνήμη όπου και να την αγγίξεις να πονεί όπως ο έγραφε ο Σεφέρης, ήταν όμως βέβαιος και εκείνος ότι στην Κύπρο το θαύμα λειτουργεί ακόμα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του όπου τον υποδέχτηκε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

