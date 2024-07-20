Στο προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία εκφράζοντας τις εθνικές θέσεις για το κυπριακό, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ερντογάν είχε προχωρήσει σε μια τουρκική φιέστα ντροπής στα Κατεχόμενα.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Γιάννης Καντέλης από τη Λευκωσία μετέδωσε ότι αυτήν την ώρα οι δύο ηγέτες Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης βρίσκονται στο προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου.

Προφανές είναι ότι το ζήτημα που τίθεται στο τραπέζι είναι οι προσπάθειες οι οποίες επικεντρώνονται στην επανέναρξη του διαλόγου.

Ορόσημο για πολλούς θεωρείται ο Σεπτέμβριος που θα γίνει η σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών και θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη όλοι ηγέτες.

Αναμένεται να κορυφωθούν οι πιέσεις του γγ Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κυρίως προς την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά, ώστε να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει πως αναγνωρίζοντας και αναδεικνύοντας τις ιστορικές ευθύνες της Τουρκίας, δίνουμε όλη μας τη δύναμη για την επανέναρξη του διαλόγου. Πρόκειται για την κοινή γραμμή Αθήνας - Λευκωσίας για το Κυπριακό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.