Η επιστροφή μου στις αλβανικές φυλακές σηματοδοτεί τον τελευταίο κύκλο ενός αγώνα για όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας για Δημοκρατία και σεβασμό της λαϊκής βούλησης, τόνισε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντης Μπελέρης, σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του, μετά το πέρας της πενθήμερης άδειας του, στις αλβανικές φυλακές του Φίερι, όπου και συνάντησε τον υποψήφιο Δήμαρχο Χειμάρρας, Πέτρο Γκικουρία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κ. Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, είπε: «Από την πρώτη στιγμή, είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνω χρήση της βουλευτικής ασυλίας μου. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι η σκέψη μου. Αν δε δικαιωθώ από τα αλβανικά δικαστήρια, ασφαλώς και θα προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Το κράτος Δικαίου στην Αλβανία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και η ελληνική εθνική μειονότητα έχει υποστεί μια ιστορική αδικία», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπελέρη εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με τον υποψήφιο Δήμαρχο Χειμάρρας λέγοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο «που προέρχεται από μία οικογένεια με παραδόσεις και αγώνες για τη Χιμάρα» και «που φέρνει την εμπειρία του από την Αμερική, την όρεξη του, το κουράγιο και τη δύναμη να παλέψει για τα αυτονόητα». «Είμαι περήφανος που με τιμά τόσα χρόνια με τη φιλία του. Θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί άξιο τέκνο της Χιμάρας μας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Γκικουρίας, από την πλευρά του, δήλωσε: «Ο αγώνας του Φρέντη Μπελέρη για τη Δημοκρατία και το κράτος Δικαίου αποτελεί για όλους μας οδηγό. Και η στήριξη του στην υποψηφιότητά μου ύψιστη τιμή για μένα. Η Χειμάρρα έχει πια Ευρωβουλευτή. Ήρθε η ώρα από τις 4 Αυγούστου να αποκτήσει και Δήμαρχο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.