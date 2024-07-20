Το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ κάνει τη θέση του γιατρού στο ΕΣΥ περισσότερο ελκυστική, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη προσέλευση νέων γιατρών.

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε στη συγκεκριμένη ανάρτηση με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ΦΕΚ που καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης ιδιωτικού έργου των γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «Είμαι υπερήφανος που επί θητείας μου έγινε η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ από την ίδρυση του. Το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ κάνει τη θέση του γιατρού στο ΕΣΥ περισσότερο ελκυστική. Με όλα τα άλλα μέτρα που λαμβάνουμε πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσέλευση στις προσκλήσεις μας για πρόσληψη νέων γιατρών».



