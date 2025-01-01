Η κεντροαριστερά και η προοπτική συμπλεύσεων το 2025

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στον κατακερματισμένο χώρο της κεντροαριστεράς μοναδική σταθερή αυτή τη στιγμή αποτελεί το ΠΑΣΟΚ. Έχει μια μεγάλη διψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία την οποία καλείται να καλύψει, διατηρεί όμως και μια απόσταση ασφαλείας από τα άλλα κόμματα που από τις δημοσκοπήσεις χαρακτηρίζεται ασφαλείας. Με αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κανέναν λόγο να εμπλακεί σε οποιαδήποτε συζήτηση έχει να κάνει με συμπορεύσεις των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου. Ηγείται στην κεντροαριστερά, επιθυμεί να παγιωθεί σε νούμερα άνω του 20% και συγκροτεί το δικό του πρόγραμμα για να απειλήσει τη σημερινή πλειοψηφία. Μόνο ως κυβερνητικό «συμπλήρωμα» σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να φανταστεί κάποιον δίπλα του.

Η αριθμητική, με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις, είναι πολύ συγκεκριμένη και ο χώρος είναι μοιρασμένος στα τρία. Το ΠΑΣΟΚ, στις περισσότερες μετρήσεις, κινείται μόνο του στη ζώνη του 17% - 18%. Οι υπόλοιπες δυνάμεις (ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25, Κίνημα Δημοκρατίας) λίγο πάνω από το 20%. Οι πέντε μεταξύ τους δεν έχουν κάποιο σημείο επαφής και σε πολλές περιπτώσεις τα λόγια που έχουν ανταλλάξει είναι βαριά. Προέρχονται από τη «μήτρα» του ΣΥΡΙΖΑ, όμως πολλά είναι αυτά που τους χωρίζουν. Το ΚΚΕ δεν υπολογίζεται στην «εξίσωση» αφού παλεύει μόνο του να βρεθεί σε διψήφια νούμερα μέσα στο 2025 και δεν συζητάει συμπορεύσεις ακόμα και για θέματα όπως η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας (δεν θα ψηφίσουν κανένα πρόσωπο μένοντας σταθεροί στη θέση τους).

Τα τρία «στρατόπεδα» που υπάρχουν στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας έχουν ένα μακρύ και δύσβατο δρόμο μπροστά τους τόσο το έτος που μόλις ξεκίνησε όσο και μέχρι τις εκλογές. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πορεία που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ. Μόνο αν το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη μείνει στάσιμο και δεν δείξει κάποια δυναμική αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για προγραμματική σύγκλιση. Και πάλι δεν αναμένεται να συμμετέχουν όλοι με δεδομένη πάντα την απουσία του ΚΚΕ. Πρώτο «crash test» θα αποτελέσει η ανάδειξη από τη Βουλή του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα, ειδικά στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να στηρίξει κάποιο πρόσωπο από τη δική της παράταξη. Θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ευκαιρία στα κόμματα της κεντροαριστεράς να συμπλεύσουν για πρώτη φορά; Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ωστόσο με βάση τις εκτιμήσεις πιθανότερο είναι να επιχειρήσει να διχάσει την άλλη πλευρά προτείνοντας μια υποψηφιότητα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου της Δευτέρας ο Σωκράτης Φάμελλος έδειξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τη συνεννόηση και έναν κοινό υποψήφιο από την κεντροαριστερά, ενώ πρώτος σε αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί ο Αλέξης Χαρίτσης. Σύντομα θα ανοίξει και ο Νίκος Ανδρουλάκης τα χαρτιά του. Θα έχει ενδιαφέρον αν μέσα στο μήνα πραγματοποιηθούν τετ α τετ μεταξύ των τριών, αλλά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περάσουν κάποιοι μήνες μέσα στο 2025 προκειμένου να διαφανεί αν στην κεντροαριστερά υπάρχει περιθώριο συμπλεύσεων.

Πηγή: skai.gr

