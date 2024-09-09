Για τις οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης και συγκεκριμένα το στεγαστικό, μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Live You ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος δήλωσε πως «κάποια από αυτά ήδη υλοποιούνται, όλα τα υπόλοιπα δρομολογούνται άμεσα» σημειώνοντας, πως μάλιστα σήμερα θα υπάρξει μία εσωτερική σύσκεψη για το θέμα των σχολείων το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου και τις βασικές εργασίες που πρέπει να γίνουν σε σχολεία σε όλη τη χώρα.

Για το στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όλων των ευρωπαϊκών χωρών και ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός δεν το αντιμετώπισε σκέτα επιδοματικά». Εξήγησε πως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες.

Η μία είναι η άμεση στήριξη στους πολίτες, τα νοικοκυριά, τους φοιτητές όπως η αύξηση τους επιδόματος για τους φοιτητές, οι παρεμβάσεις στο επίδομα στέγασης, τέκνου και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την άμεση ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών για το μεγάλο ζήτημα της στέγης.

Σχετικά με το αν μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές των ενοικίων στα σπίτια (πχ σε ένα σπίτι 70-80τμ μπορεί να βλέπουμε 800 – 1000 ευρώ ενοίκιο), δήλωσε πως «αυτό μπορεί να περιοριστεί» με 2 τρόπους. «Ο ένας τρόπος είναι να στηρίζεις όσο μπορείς παραπάνω αναδιαμορφώνοντας τις επιδοματική σου πολιτική, παίρνοντας δηλαδή χρήματα από το επίδομα ανεργίας με τον τρόπο που θα εξιδανικευτεί από τα συναρμόδια υπουργεία».

Το δεύτερο σκέλος όπως εξήγησε δεν ξεκινάει στην πέμπτη προς έκτη χρονιά της διακυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά απλά εντείνεται τώρα περισσότερο και έχει να κάνει με μία σειρά από παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου» 1 - 2, το πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων ευρώ ενεργειακής αναβάθμισης κλειστών σπιτιών, «τα οποία θέλουμε να πέσουν στην αγορά με μηδενικό επιτόκιο».

Τα κλειστά σπίτια θα ανοίξουν με κίνητρα από το κράτος

Ο ίδιος ανέφερε πως τα κλειστά σπίτια – τα οποία όπως είπε είναι πάρα πολλά, «υπάρχει μια ανάλυση που μιλάει και για 500.000 κλειστά ακίνητα σε όλη την Ελλάδα», ανοίγουν με κίνητρα από το κράτος όπως το μηδενικό φόρο για 3 χρόνια για να ανοίξει κάποιος ένα σπίτι, σημειώνοντας πως μόνο τώρα έχουμε 12 νέες μειώσεις φόρων, «αυτές που ανακοινώθηκαν χθες σε συνέχεια των προηγούμενων 50 της προηγούμενης τετραετίας και άλλων 10 στον πρώτο χρόνο.. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανακοινώσει πλέον κατάργηση ή μείωση πλέον σε 70 φόρους». Πρόσθεσε ότι «μετατρέπεις τη βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση και επίσης έχεις φοροαπαλλαγή για 3 χρόνια ενώ έκανε λόγο και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στη λογική της αντιπαροχής.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα ήταν μία χώρα χρεοκοπημένη. Η Ελλάδα ήταν μία χώρα που για να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει το 70% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα είχε φτάσει να παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ. Τώρα αυτό ευτυχώς έχει πέσει στο 54%» και πρόσθεσε:

«Από το χρεοκοπημένη μέχρι σήμερα, είμαστε η χώρα που έχει το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης της ανεργίας. Αυτές οι 500.000 θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, όχι αυτούς που θέλουμε, αλλά καλύτερους μισθούς, φέρνουν χρήματα, φέρνουν χρήματα στο κράτος για να μπορούμε να συζητάμε και για κάποια επιδόματα στοχευμένα, όπως είναι τα επιδόματα για τη στέγη».

Πηγή: skai.gr

